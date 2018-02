Keynote OnePlus : visionnez en direct le lancement du OnePlus 5T !

Deux capteurs photo de 20 Mpx chacun, un à l'avant et un à l'arrière

Une batterie de 3 300 mAh

Une puce Snapdragon 835

8 Go de RAM

128 Go d'espace de stockage

Un écran 18:9

Modifié le 14/02/2018 à 17h03

Finis les suppositions et les paris sur le prochain smartphone de la marque OnePlus (à ce propos, on vous a dit qu'elle avait été élue marque préférée des lecteurs Clubic en juillet dernier ?).Intitulée, la keynote du fabricant chinoiset devrait venir confirmer - ou non ! - les informations dont on dispose à ce jour :Pour suivre la keynote en direct, c'est juste ici !Et c'est aussi l'occasion de retrouver notre