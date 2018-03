Schéma ou code PIN oublié : comment débloquer mon Android ?

Schéma de verrouillage oublié : que faire ?

Option 1 : Identification avec compte Google

Option 2: Mot de passe de sécurité

Option 3: Android Manager ou Find my Mobile Samsung

Option 4: Réinitialisation du système

Code PIN oublié : comment débloquer votre mobile ?

Comment réinitialiser ou restaurer votre mobile ?

Maintenez enfoncés les boutons volume haut, home et verrouillage. Vous vous retrouverez ensuite dans le mode « Restauration » pour procéder à la réinitialisation de votre mobile.

Servez-vous du bouton volume pour sélectionner l'option « Effacer les données / Réinitialisation d'usine » . En maintenant le bouton de verrouillage enfoncé, vous déclencherez le processus de réinitialisation de votre appareil.

. En maintenant le bouton de verrouillage enfoncé, vous déclencherez le processus de réinitialisation de votre appareil. Après avoir choisi de « Redémarrer le système maintenant », votre appareil redémarre aux paramètres d'usine.

Modifié le 21/03/2018 à 17h21

Dans le cas où vous ne vous souviendrez plus de votre schéma de verrouillage, plusieurs options pour débloquer votre appareil s'offrent à vous.Si vous avez lié votre smartphone ou tablette Android à undont vous avez le mot de passe, après plusieurs tentatives de déverrouillage par schéma apparaîtra ensuite sur l'écran :. En cliquant sur ce bouton, vous serez redirigé vers une nouvelle interface vous proposant de renseigner votre identifiant Google ainsi que le mot de passe associé. L'identifiant renseigné ne devra pas contenirDe nombreuses personnes ouvrent un compte Gmail uniquement pour pouvoir utiliser, ce qui favorise l'oubli du mot de passe étant donné que ce compte n'est plus utilisé par la suite. De ce fait, si vous avez également oublié le mot de passe de votre compte Google, avant de réaliser l'opération ci-dessus, vous devrez. Si votre compte Gmail est lié à une adresse mail de de secours ou à votre numéro de téléphone, vous ne devriez pas avoir de problème à le réinitialiser.Si vous n'avez pas de compte Google associé à ce terminal mobile, la seconde option consisterait àque vous avez renseigné au moment de la création de votre schéma de verrouillage.Si vous avez procédé à la synchronisation de votre appareil avec, il vous sera possible de changer le mot de passe de votre terminal en vous y connectant. Pour les mobiles Samsung, il est possible de se connecter à Find my mobile Samsung si vous l'avez également synchronisé avec votre appareil.Dans le cas où les deux premières méthodes seraient infructueuses, il vous reste une ultime solution pour accéder à nouveau à votre appareil. Il s'agit de procéder à une restauration du système ou. En recourant à cette dernière méthode, vous perdrez l'ensemble des données stockées sur votre appareil. De plus, la restauration système peut endommager votre mobile en cas d'extinction de votre appareil pendant l'opération pour cause de batterie faible par exemple. Dans pareille situation, vous ne bénéficierez d'aucune prestation de garantie.Dans le cas où vous auriez associé un compte Google à votre smartphone ou tablette Android, en cas d'oubli de votre code PIN, pour débloquer votre appareil vous pourrez utiliserComme dit plus haut, en optant pour cette méthode encore appelé, vous perdrez toutes les données stockées dans votre appareil. Pour procéder à unde votre appareil suivez ces instructions :Pour éviter de vous retrouver dans un tel cas de figure, essayez de trouver un schéma ou un code PIN facile à mémoriser (pasfacile non plus) avec quelques bons moyens mnémotechniques. Évitez de noter votre code à un endroit proche du téléphone (sur la coque, par exemple). Vous pouvez également utiliser un gestionnaire de mots de passe pour retrouver facilement votre code perdu.