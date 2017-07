Les meilleurs smartphones pas cher à moins de 200€ (MAJ 2017)

Conclusion

S'il y a encore quelques années, les smartphones à petit prix ne faisaient pas le poids face aux mastodontes de la téléphonie mobile, ce n'est à présent plus le cas et il est désormais tout à fait possible de trouver d'excellents smartphones à moins de 200€.Pour vous aider à y voir plus clair parmi les nombreux modèles commercialisés, nous avons sélectionné 5 appareils. Voici donc notre notre top 5 des meilleurs smartphones pas chers : si vous n'êtes pas d'accord avec nos choix, n'hésitez pas à le signaler dans les commentaires et à partager votre expérience avec les autres lecteurs !Le Huawei Y6 II est un smartphone complet et polyvalent fonctionnant sous Android. Avec sa diagonale de 5,5 pouces HD, il plaira aux amateurs de grand écran.Il embarque 2 Go de mémoire vive (RAM) ainsi qu'une mémoire interne de 16 Go, extensible avec une carte MicroSD.Côté photo, on trouve un appareil 13 mégapixels au dos accompagné d'un flash LED, et une webcam de 8 mégapixels en façade. La batterie offre jusqu'à 560h d'autonomie en veille et 19h en communication.Le point fort de l' Asus ZenFone 3 Max est son autonomie! Avec sa batterie d'une capacité de 4 100 mAh, vous n'aurez pas besoin de le recharger après une longue journée de travail. Son écran est de bonne facture mais le smartphone manque parfois de fluidité et de réactivité.Niveau photo, l'Asus ZenFone 3 Max se défend avec un capteur de 13 mégapixels ; une résolution partagée par plusieurs modèles d'appareils photos numériques compacts.Le Honor 5C est un smartphone très bien équipé à un prix abordable.Sa batterie de grande capacité permet d'obtenir jusqu'à 2 jours d'autonomie. A l'intérieur, il dispose d'une puce HiSilicon Kirin 650 affichant des performances tout à fait satisfaisantes.Côté photo, le Honor 5C offre des images d'une qualité supérieure à de nombreux modèles de sa catégorie.Smartphone de référence autour des 200€, le Moto G a su s'imposer depuis son arrivée.Excellente autonomie, écran Full HD, le Moto G est un smartphone simple offrant actuellement l'un des meilleurs rapports performance/compacité/prix du marché. En revanche, si son capteur de 13 Mpx le place au même niveau que la plupart de ses congénères, le traitement visuel peut parfois laisser à désirer.Bref, avec ses performances générales, le Moto G séduira ceux qui ne cherchent pas un terminal surpuissant.Le Samsung Galaxy J5 est un 5 pouces très abordable. S'il ne présente qu'une définition 720p, Samsung a tout de même implémenté un écran Super AMOLED pour faire ofrrir des images éclatantes.Il embarque un appareil photo de 13 mégapixels et 1,5 Go de mémoire vive.Le Samsung Galaxy J5 bénéficie d'une batterie de 2 600 mAh qui lui assure une autonomie assez correcte sur une longue journée.Dorénavant, pour moins de 200€, vous pouvez obtenir des appareils garantissant une excellente autonomie ou offrant la possibilité de réaliser des photos ou des vidéos de grande qualité.La rivalité entre marques faisant constamment baisser les prix ou améliorer les performances générales des smartphones, nul doute que de nouveaux modèles viendront rapidement compléter cette sélection !