OnePlus 6 : OnePlus promet un smartphone parmi les plus rapides

OnePlus 6 : 256 Go sous le capot

Entre 500 et 700 euros pour s'offrir un OnePlus 6 ?

Modifié le 04/04/2018 à 10h17

La promesse de OnePlus : une smartphone parmi les plus rapides, voire, le plus rapide de sa catégorie.Pour l'animer, un désormais classique Qualcomm Snapdragon 845, que l'on retrouve sur beaucoup de modèles haut de gamme de smartphones Android. Sous le capot, on retrouvera non pas 128 Go de stockage, comme pour le OnePlus 5T , mais 256 Go. De quoi stocker des heures de vidéo au format 4K. Une version 128 Go devrait cependant demeurer au catalogue. En revanche, côté RAM, OnePlus a décidé de rester sur les 8 Go déjà accordés au 5T.Pour tirer le meilleur parti du Snapdragon 845, OnePlus affirme avoir complètement revisité la ROM, afin d'accélérer tous lesde son OS maison, OxygenOs, une version spéciale d'Android conçue et maintenue par le fabricant chinois. Un OS dont on a appris, ces derniers mois, qu'il avait une fâcheuse tendance à pomper certaines informations confidentielles de ses utilisateurs, pour les envoyer en Chine, prétendument à des fins d'optimisation du ciblage publicitaire... OnePlus a promis que ces fuites de données n'étaient plus d'actualité.Ledevrait par ailleurs voir son écran passer de 6 à 6,2 pouces, et son double capteur photo affichera 20 et 12 mégapixels au compteur. Côté prix, le flagship est attendu à un peu plus de 500 euros en version 128 Go, et 700 euros, en version 256 Go.