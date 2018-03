Le HTC U12+ se dévoile (accidentellement)

Toutes les caractéristiques du HTC U12+

La technologie Edge Sense toujours au rendez-vous

Modifié le 16/03/2018 à 09h19

Certains ont toutefois déjà remarqué un petit détail amusant du nouveau flagship de HTC : à l'arrière, on dirait un petit robot étonné à cause du placement de ses capteurs photo, de son flash et de son lecteur d'empreintes.Selon Evan Blass ( @evleaks ), le prochain flagship de HTC cible directement le flagship de Samsung, le S9+ , notamment avec son écran sans bords de 6 pouces LCD avec la résolution WQHD+. Naturellement, même si le prix n'a pas fuité, il devrait être moins cher que le smartphone du constructeur sud-coréen.Sous l'écran on trouve le désormais traditionnelainsi que 6 Go de mémoire vive. Niveau mémoire de stockage, deux versions seraient prévues : une 64 Go et une 128 Go, les deux extensibles par carte MicroSD.Côté appareil photo, on trouve un double-capteur à l'arrière de 12 Mpx et 16 Mpx, tandis qu'à l'avant la caméra pour les selfies s'offre un capteur 8 Mpx.Le smartphone dispose également d'un lecteur d'empreintes digitales placé à l'arrière et qui forme la «» du petit robot que vous ne pourrez plus ne pas voir maintenant que vous l'avez en tête (comme dit l'adage sur Internet : «» : «»).A noter qu'Evan Blass confirme que HTC compte garder pour le U12+ la technologie Edge Sense lancée avec le U11 :La date de sortie, elle, aurait été repoussée : initialement prévue pour avril 2018,à cause de problèmes dans le développement.