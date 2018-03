Samsung trolle Apple : le S9 à 59 euros si vous revendez un iPhone X

Le Samsung Galaxy S9 à prix cassé contre un iPhone X

100 euros de remise quel que soit le smartphone

Modifié le 05/03/2018 à 16h54

Du moins, à ne pas rater si vous voulez en réalité perdre de l'argent, mais que votre compte en banque est tellement bien fourni que vous vous en moquez et que vous feriez tout pour avoir toujours le dernier smartphone en date.La promotion a un petit côté «» : si vous échangez votre iPhone X, soit le dernier smartphone d'Apple, contre un Galaxy S9, soit le dernier-né de chez Samsung, vous pourrez recevoir une remise de 800 euros. Un bonus non-négligeable puisque du coup, le Samsung Galaxy S9 ne vous coûtera que 59 euros, tandis que le S9+ affichera le prix de 159 euros (les deux smartphones de Samsung sont affichés à 859 euros et 959 euros respectivement).Une bonne affaire ? Peut-être pas tant que ça. Pour obtenir les 800 euros de réduction, soit 700 euros pour le smartphone et 100 euros de reprise exceptionnelle, il faut avoir en main un iPhone X en excellent état doté de 256 Go de mémoire. Un smartphone qui est encore vendu 1.329 euros neuf chez Apple et qui peut largement être revendu près de 1.000 euros.Si Samsung trolle un petit peu Apple avec cette promotion, le constructeur propose toutefois une offre très attrayante en cas de précommande d'un des Galaxy S9 : un bonus de 100 euros minimum, quel que soit le smartphone et son état.Pour en profiter il faut précommander avant le 9 mars 2018 un Galaxy S9 ou un S9+ sur le site officiel de Samsung et remplir le questionnaire. 100 euros de remise, ce n'est pas rien... Sans compter que votre vieux smartphone ne finira pas au fond d'un tiroir.