Samsung Galaxy S9 : les prix fuitent (et vous allez raquer)

Le seuil des 1.000 euros... n'a pas été franchi par Samsung

Ce que l'on sait du prochain flagship de Samsung

Modifié le 23/02/2018 à 08h43

Il ne manquait plus que le prix qui aurait pu rester secret jusqu'à la présentation officielle. Mais c'était sans compter sur Evan Blass (@evleaks) qui a encore frappé.Alors qu'Apple, avec son iPhone X notamment, a dépassé la barrière des 1.000 euros, Samsung ne semble pas prêt à franchir ce pas. Le cap psychologique des 1.000 euros ne devrait pas être franchi pour leset S9+, si les informations d'Evan Blass sont exactes.Dans un tweet en date du 22 février 2018, le journaliste dévoile que le Samsung Galaxy S9 devrait afficher un prix de 841 euros tandis que son grand-frère, le seul avec double capteur photo à l'arrière, coûtera 997 euros. Un choix stratégique, qui permet d'éviter de dépasser le seuil psychologique dans tous les marchés.Ces prix, exprimés en dollars, sont tous deux supérieurs à 1.000 dollars : le S9 devrait coûter très précisément 1.038 dollars tandis que le S9+ devrait afficher la somme de 1.229 dollars. Mais Evan Blass rappelle que la conversion directe ne fonctionne pas vraiment puisqu'elle ne prend pas en compte tous les paramètres qui constituent le prix d'un appareil.Lesdevraient être présentés le 25 février 2018, en amont de l'ouverture au public du. Ils embarqueront tous deux un processeur Snapdragon 845 et auront la certification IP68 contre eau et poussière. Le S9 devrait avoir 4 Go de mémoire RAM tandis que le S9+ en proposera 6 Go.Côté écran, on s'attend à des écrans Super AMOLED de 5,8 pouces pour le S9 et 6,2 pouces pour le S9+. Mais c'est au niveau des appareils photo arrière que la différence sera de taille entre les deux smartphones : le S9 ne devrait avoir qu'un seul capteur, une exception dans l'industrie, tandis que le S9+ embarquera un double capteur.D'autres rumeurs non confirmées parlent d'un mode « super-slowmotion » pour les appareils photos, de nouveaux emojis animés et même d'un réseau social « maison » de chez Samsung, lancé avec ces deux nouveaux smartphones.