Samsung Galaxy S9 : un double mode super slow-motion ?

Le slow-motion au centre de la caméra du Galaxy S9 ?

Un lancement automatique du mode slow-motion ainsi qu'un lancement sur commande

Modifié le 09/02/2018 à 14h27

En soi, la possibilité de prendre des vidéos en slow-motion n'est pas une nouveauté mais Samsung aurait dans les cartons non pas une mais deux manières de filmer au ralenti.On sait encore peu de choses sur ces nouveautés ni si elles sont réservées à l'une ou l'autre version du Galaxy S9, la classique ou la S9+. Sammobile , qui a obtenu ces informations d'une source proche du dossier, n'a pas réussi à découvrir la résolution et le nombre d'images par secondes de ce mode « super slow-motion ».En revanche, le site a pu découvrir que Samsung prévoirait plusieurs manières de l'activer. La première est très classique : en appuyant sur le bouton « enregistrer », la caméra se lance en mode « slow-motion » directement et l'ensemble des images filmées est capturé au ralenti, ce qui n'empêche pas de redonner au film une vitesse normale avec un peu d'édition vidéo.Ce sont les deux autres manières d'utiliser la capacité du S9 à faire des vidéos au ralenti qui pourraient s'avérer très intéressantes. La première, moins innovante, permet de lancer une capture en slow-motion pendant l'enregistrement. Le S9, selon les informations qui ont fuité, permettrait ainsi de cumuler 20 moments en slow-motion au sein d'un même clip vidéo.L'autre manière pourrait changer la donne : le Galaxy S9 embarquerait un mode slow-motion qui se déclenche tout seul. En appuyant sur le bouton, la caméra se met à filmer mais pas à enregistrer. Ce n'est que lorsqu'elle identifie un mouvement qu'elle va lancer l'enregistrement et ce dernier sera en slow-motion. Idéal pour les clips artistiques ou pour les sportifs.