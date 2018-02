Nokia 7 Plus : HMD dévoile la fiche technique

Nokia 7 Plus : le milieu de gamme par Nokia

HMD mise tout sur la photo

Modifié le 14/02/2018 à 17h00

Si les fans de l'ancien leader mondial des téléphones portables vont surtout attendre la présentation du Nokia 9, le Nokia 7 Plus pourrait répondre aux exigences de celles et ceux qui ont un portefeuille un peu moins garni.Avec le Nokia 7 Plus, version améliorée du Nokia 7 présenté en Chine en octobre 2017, HMD ne veut pas attaquer le marché du haut-de-gamme dominé par Samsung et Apple. Ce sera au Nokia 9, également présenté au MWC 2018 de Barcelone, que reviendra cet honneur. Le Nokia 7 Plus s'adresse donc à un public moins friand de smartphones de dernière génération.La différence entre le Nokia 7 et sa version Plus se remarque tout de suite au niveau de l'écran : la version Plus troque le 5,2 pouces LCD 1.920*1.080 px contre un écran 6 pouces au ratio 18:9. Un peu plus grand donc. De quoi permettre d'apprécier à son plein potentiel le Snapdragon 660, qui fera office de CPU et qui sera épaulé de 4 Go de mémoire RAM.Si du côté de l'écran et du CPU il n'y a rien de bien nouveau, c'est au niveau des appareils photo que HMD semble miser pour attirer les clients. Le Nokia 7 Plus dispose en effet d'un appareil à double capteur 13 Mpx et 12 Mpx à l'arrière et surtout d'un capteur 16 Mpx à l'avant pour les selfies. Le tout bien évidemment en partenariat avec le spécialiste des lentilles Carl Zeiss avec lequel Nokia travaille. Une grosse évolution par rapport aux capteurs simples de 16 Mpx à l'arrière et de 5 Mpx à l'avant du Nokia 7.De quoi offrir des photos de qualité qui prendront néanmoins beaucoup de place sur la mémoire de stockage qui n'est que de 64 Go. Il y a fort à parier, toutefois, qu'elle sera extensible par MicroSD, comme c'est le cas dans la grande majorité des smartphones.