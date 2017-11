OnePlus 5T : mieux que le OnePlus 5 pour le même prix

Un prix inchangé malgré un nouvel appareil

Snapdragon 835 et jusqu'à 8 Go de RAM LPDDR4X

Modifié le 17/11/2017 à 09h31

OnePlus a tenu, pour l'occasion une conférence à New York intitulée «». La date de lancement n'est pas anodine : c'est un peu plus d'un mois avant Noël que OnePlus dévoile son smartphone censé tenir tête aux Samsung Galaxy Note 8 et iPhone 8.Ce qui frappe immédiatement c'est le prix de ce nouveau smartphone : OnePlus a décidé de le laisser inchangé. Le OnePlus 5T affiche donc un prix de 499 euros pour la version 64 Go et 559 euros pour la version 128 Go : les même prix que le OnePlus 5 lors de son lancement. Une décision fortement stratégique : OnePlus peut ainsi proposer un smartphone haut-de-gamme à près de la moitié du prix de ses principaux concurrents de Samsung et Apple.Pour ce prix les acheteurs ne devraient pas être déçus : on trouve un écran sans bords Full Optic AMOLED de 6 pouces et un ratio 18:9 qui occupe 80,5 % de la façade. OnePlus estime que ce nouvel écran plus grand permettra «» sans toutefois augmenter sensiblement la taille de l'appareil. L'écran dispose en outre de «» : un algorithme adapte automatiquement la luminosité pour une meilleure expérience visuelle.Côté caractéristiques techniques on retrouve le désormais traditionnel processeur Snapdragon 835 de Qualcomm accompagné de son GPU Adreno 540. Toutefois, OnePlus frappe fort en intégrant 6 Go ou 8 Go de RAM LPDDR4X dans son smartphone. Le tout va alimenter un Android Nougat 7.1.1 avec la surcouche logicielle maison Oxygen OS 4.7.L'appareil photo est le même que celui du OnePlus 5 : un capteur Sony IMX398 de 16 Mpx ouvrant à f/1.7 ayant la fonctionnalité Grand Angle. Il en va de même avec le deuxième capteur de 20 Mpx, un Sony IMX360K, ouvrant à f/1.7 avec Grand Angle de 27 mm. Surtout, le OnePlus 5T propose une technologie intelligente fusionnant 4 pixels pour en faire 1 ce qui permet une très bonne qualité photo en conditions de faible éclairage. Naturellement, le OnePlus 5T dispose également d'un appareil photo à l'avant pour les selfies de 16 Mpx ouvrant à f/2.0.Le OnePlus 5T, présenté le 16 novembre 2017, sera disponible à la vente le 21 novembre 2017.