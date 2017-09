IFA 2017 : Sony dévoile les XZ1 et XZ1 Compact

Un snapdragon 835 et un capteur photo de 19 Mpx

Des selfies en 3D mais pas d'écran 4K

Modifié le 01/09/2017 à 10h08

L'évolution entre les XZ et les XZ1 se fait quasi-exclusivement au niveau du matériel et des caractéristiques techniques.Sony a, semble-t-il, placé dans sesetles mêmes caractéristiques techniques que celles du XZ Premium. On retrouve ainsi le processeur Qualcom Snapdragon 835 cadencé à 2,45 Ghz et le capteur photo de 19 Mpx à l'arrière. À l'avant, une petite différence entre les deux nouveaux modèles ; un capteur 13 Mpx avec flash pour le XZ1, 8 Mpx pour la version Compact. Les deux nouveaux smartphones embarquent en outre 4Go de RAM et 64 Go de mémoire de stockage. Cette dernière est extensible par carte MicroSD, comme c'est généralement le cas dans les smartphones Android.Les deux smartphones ont deux tailles différentes, le Compact étant plus petit et ne présentent pas d'écran. Une prise de position risquée pour Sony alors que Samsung, LG et bien d'autres constructeurs l'ont adopté. Il en est de même de l'absence de double capteur photo, qui est devenu un standard pour les smartphones haut-de-gamme.Entre leet le, la différence se ressent aussi au niveau de l'écran. Le Sony XZ1 dispose d'une dalle de 5,2 pouces Full HD là où le XZ Premium propose une dalle 4K. Le XZ1 Compact, plus petit, dispose d'une dalle de 4,6 pouces qui n'est que disponible en HD.La grande nouveauté qui pourrait toutefois faire la différence est la possibilité de prendre des selfies en 3D grâce à 3D Creator, selfies qu'il sera possible d'intégrer à de la réalité augmentée toujours grâce à la même application.Les deux XZ1 seront livrés avec Android 8.0 Oreo qui vient d'être lancé par Google. Le Sony Xperia XZ1 sortira le 6 octobre 2017 et affichera un prix de 699 euros. Le XZ1 Compact n'a pas encore de date de lancement mais a déjà un prix : 599 euros.