Honor : ses smartphones renommés en Europe

4 gammes de smartphones Honor en Europe

La Lite Series pour l'entrée de gamme

Modifié le 31/08/2017 à 16h57

Globalement, il ne s'agit pas de présenter des produits exclusifs pour l'Europe mais bien de donner aux smartphones Honor une identité qui soit unique et dans laquelle ses clients puissent s'identifier.C'est le président d'Honor en personne, George Zhao, qui s'est occupé d'annoncer cette nouveauté au public lors de la conférence du constructeur à l'IFA 2017 le 30 août 2017. La gamme Honor en Europe se divisera en quatre gammes distinctes, chacune ayant pour objectif de cibler un certain marché. Chaque gamme affichera un tarif et des caractéristiques qui lui seront propres.Ainsi, la gamme View, ou simplement V, se présente comme la gamme aux technologies les plus avancées. Il faut comprendre là que ce sera le haut-de-gamme d'Honor avec des smartphones comme le Honor 8 Pro. Il faudra compter un peu plus de 500 euros pour les smartphones de la gamme V.Un peu moins chère que la gamme V, la gamme N d'Honor se concentrera sur les fonctionnalités et l'esthétique des smartphones. Parmi ceux-ci, on trouvera le Honor 9 et les smartphones devraient avoir un prix compris entre 300 et 500 euros.Suit la gamme X, une gamme de smartphones alliant un prix raisonnable avec des caractéristiques assez élevées. Une sorte de haut-de-gamme pour les petits budgets.Enfin, et c'est la nouveauté, la gamme Lite Series sera dédiée aux personnes qui ne désirent pas faire chauffer leur carte bancaire pour changer de téléphone. Une gamme entièrement dédiée aux smartphones entrée-de-gamme de la marque chinoise qui ne manquera pas de trouver un public.