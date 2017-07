Samsung a enfin lancé Bixby

Bixby : l'assistant personnel de Samsung enfin lâché dans la nature

Des commandes plus poussées que l'assistant de Google

Modifié le 19/07/2017 à 11h32

Bixby n'est disponible que pour les détenteurs du dernier smartphone de Samsung, le Galaxy S8 et son grand frère le S8+. Mais pas en France...Avec Bixby, le premier assistant personnel maison de Samsung, le groupe sud-coréen comble un vide : jusqu'à présent les utilisateurs de ses smartphones haut de gamme ne pouvaient compter que sur l'assistant personnel de Google inclus dans Android. Un problème alors que Samsung est le concurrent direct d'Apple sur les smartphones et que ce dernier a, depuis des années, son célèbre Siri.Bixby a donc été lancé le mardi 18 juillet 2017 et se télécharge via une mise à jour. Pour l'instant il ne semble pas être très différent des autres assistants virtuels auxquels sont habitués les utilisateurs de smartphones et autres objets connectés. Mais Samsung prévient qu'il n'en est qu'à ses débuts : Bixby intègre duqui devrait lui permettre de s'améliorer avec le temps autant au niveau général qu'au niveau des paramètres précis et des préférences de chaque utilisateur.Là où Bixby se démarque, dès son lancement, c'est par sa capacité à interagir avec les paramètres du téléphone et de certaines applications : il peut naviguer dans les menus, lorsque ces derniers supportent ce type de navigation, ce que ne peut pas faire Google Assistant.Autrement, il reconnaît les commandes vocales et peut être activé soit par le bouton dédié placé sur le côté du téléphone soit en prononçant la phrase clé «». Il peut passer des appels, lire les derniers mails ou SMS et répond à plusieurs phrases pour une même demande, Samsung ayant voulu que son assistant soit proche du langage naturel.Toutefois, Bixby est loin d'être totalement prêt : lancé en Corée du Sud et aux Etats-Unis, aucune information n'a été donnée quant à sa future disponibilité dans d'autres pays et dans des langues autres que le coréen et l'anglais.