Smartphone Hydrogen One : écran 3D holographique pour 1 200 dollars

Un écran 3D holographique

Disponible à partir de 1 200 dollars

Modifié le 07/07/2017 à 12h20

Plus connue pour ses caméras haut de gamme qui ont filmé des blockbusters tels queou encore, l'entreprise RED se lance dans le smartphone : au début de l'année 2018, elle lancera un modèle baptisé Hydrogen One.Le smartphone tournera sous Android et présentera un écran hydrogène holographique de 5,7 pouces. D'après RED, l'écran affichera des contenus 3D « holographiques » sans que les utilisateurs n'aient besoin de porter des lunettes spéciales. En revanche, RED n'a pas précisé en quoi les contenus 3D holographiques différaient des contenus 3D traditionnels. Dans un post, Jim Jannard, le fondateur de RED, est revenu sur la technologie 3D de l'Hydrogen One : «».L'Hydrogen One disposera également d'une caméra modulaire que les utilisateurs pourront régler, grâce à plusieurs modules de caméra, afin d'obtenir «». Il sera même possible d'utiliser un module qui capture des séquences en 3D dans le format vidéo holographique de RED, appelé Hydrogen. Néanmoins, ces modules ne seront pas encore au point lors du lancement du smartphone.RED a indiqué qu'un algorithme serait utilisé pour convertir le son stereo en un « audio multidimensionnel », afin de créer une expérience immersive, ou, pour reprendre les termes de RED, «».Hydrogen One sera disponible en deux versions : un modèle en aluminium à 1 200 dollars et un modèle en titane à 1 600 dollars. Le reste de la fiche technique de l'appareil n'a pour l'instant pas été communiqué, mais au regard de son prix, on peut supposer qu'il utilisera un processeur très puissant et disposera d'une capacité de stockage élevée, qui permettra de gérer les contenus 3D holographiques.Il est possible de précommander Hydrogen One sur le site de RED pour une livraison estimée au premier trimestre 2018.