La fiche technique du Moto X4 dévoilée !

Le Moto X4 sortira pour les fêtes de fin d'année

Let's stop calling it "Moto X 2017," eh? pic.twitter.com/dBnUr5n7CU — Evan Blass (@evleaks) 13 mai 2017

La fiche technique du Moto X4

Modifié le 04/07/2017 à 17h21

La sortie du smartphone haut de gamme est attendue pour la fin de l'année 2017.Après avoir pris un an pour se concentrer sur sa nouvelle ligne de smartphones haut de gamme, Motorola, la filiale de Lenovo, est sur le point de sortir son nouveau smartphone, le Moto X4. D'après le site américain Venturebeat, qui tient ses informations d'une source proche de l'entreprise, le Moto X4 sera commercialisé fin 2017, juste à temps pour les fêtes de fin d'année.De prétendus détails de ce smartphone disposant d'un écran de 5,2 pouces, recouvert d'aluminium et tournant sous Android 7.1 Nougat ont récemment fuité. Mais d'après Venturebeat, la plupart des rumeurs seraient infondées.S'inspirant du premier Moto X, le Moto X4 devrait présenter des caractéristiques impressionnantes, mais pas vraiment novatrices, indique Venturebeat. Puce Qualcomm Snapdragon 630, écran en résolution HD, 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire externe et batterie de 3 000 mAh devraient être au programme du Moto X4. Protégé de l'eau et de la poussière grâce à une certification IP68, la plus haute du marché, le Moto X4 devrait faire un bond considérable en matière de photographie avec une caméra double-capteur de 8 et 12 mégapixels au dos de l'appareil et une caméra selfie de 16 mégapixels à l'avant.Il présentera également un lecteur d'empreinte digitale à l'avant de l'appareil, qui, en plus de le déverrouiller, pourra reconnaître des gestes simples afin de dupliquer la fonctionnalité des boutons de navigation à l'écran.