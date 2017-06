Google proposera un nouvel affichage pour ses smartphones Pixel

Une nouvelle forme pour le Pixel 2 de Google

Un smartphone haut de gamme

Modifié le 12/06/2017 à 12h04

Alors que Google prévoit de sortir deux smartphones haut de gamme, leet le, la fiche technique de ce dernier a été révélée par l'outil de benchmarking GFXBench.On y apprend notamment que Google devrait, pour ses smartphones Pixel 2, s'inspirer de ce qu'a fait LG pour son G6, Samsung pour son Galaxy S8 et très probablement Apple pour son iPhone 8 : proposer. En effet, le Pixel XL 2 pourrait afficher un écran de 5,6 pouces, d'une résolution de 2.560 x 1.312. Cette définition correspond à un ratio d'affichage de 18 : 9, le même que sur le LG G6. Ce format inédit laisse penser queafin d'offrir un confort d'affichage amélioré aux utilisateurs, en adéquation avec la tendance qui émerge dans le smartphone haut de gamme.Le reste de la fiche technique du Pixel XL 2 dévoilée par GFXBench confirme que Google est en train de. L'appareil sera doté d'un processeur Qualcomm à huit cœurs cadencé à 2,4 GHz (un Snapdragon 835), d'un GPU Adreno 540, de 3,6 Go de RAM et d'une capacité de stockage de 100 Go.Côté photo, le Pixel XL 2 disposera d'un appareil photo de 12 mégapixels au dos et de 7 mégapixels à l'avant.