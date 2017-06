Motorola : 3 smartphones non annoncés sont dévoilés

3 nouveaux smartphones Motorola

Verre en 3D et écran HD

Modifié le 09/06/2017 à 16h07

D'après le tweet d'un certain @HeyAndri,. Si Motorola n'a pour l'instant fait aucune annonce officielle à ce sujet, cette révélation a aiguisé la curiosité des internautes.Toujours d'après ce tweet, trois nouveaux téléphones pourraient être lancés prochainement : lepour 17.999 roupies indiennes (soit 249 euros), lepour 20.999 roupies indiennes (soit 290 euros), et lepour 38.999 roupies indiennes (soit 539 euros).Si Motorola n'a pas encore communiqué clairement ses projets pour l'année 2017, l'entreprise propose déjà une large gamme d'appareils. Du téléphone d'entrée de gamme au smartphone haut de gamme, plusieurs séries de smartphones permettent de répondre à tous les besoins : les Moto C, Moto E, Moto G, Moto X, et Moto Z. Cette diversité dans l'offre permet à Motorola de s'assurer que tous les budgets peuvent s'offrir les téléphones de la marque.Les gammes C et X sont des nouveautés de l'année 2017. Le Moto G5S Plus et le Moto Z2 Force disposeront tous deux d'un écran de 5,5 pouces, avec probablement un écran QHD pour le Moto Z2 Force et un écran FHD pour le Moto G5S. Le Moto X4 devrait lui aussi afficher un écran de 5,5 pouces et serait fait de verre en 3D.