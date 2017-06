Design et sortie du Honor 9 : on en sait plus !

Une sortie à la fin du mois de juin

Design du Honor 9 : ce que l'on sait

06/06/2017

Reste à savoir si l'appareil sortira également en Europe et aux Etats-Unis.Alors que des rumeurs sur Twitter annonçaient que le Honor 9, le nouveau téléphone haut de gamme de la marque chinoise, serait présenté le 27 juin 2017 lors d'un événement à Berlin (Allemagne), le smartphone sera finalement lancé plus tôt, puisqu'une conférence de présentation doit se tenir le 12 juin 2017 à Shanghai (Chine).Lors de cet événement, la fiche technique et le design de l'appareil devraient être entièrement dévoilés. Néanmoins, il n'y a toujours eu aucune confirmation officielle que le Honor 9 serait également lancé en Europe et aux Etats-Unis.Côté design, le Honor 9, avec ses lignes arrondies, rappellerait le Xiaomi Mi 6. Il présenterait également des similitudes avec le Honor 8, notamment son double capteur situé en haut à gauche sur le dos de l'appareil et son dos brillant. Par ailleurs, le Honor 9 serait doté d'un capteur d'empreintes digitales situé à l'avant de l'appareil.Grâce aux quelques informations sur la fiche technique du Honor 9 qui ont fuité, on sait que le téléphone disposera d'un écran de 5,15 pouces en définition Full HD, d'une puce Kirin 960 et de 4 à 6 Go de RAM. Pour le stockage, l'appareil bénéficiera de 64 Go de ROM sans possibilité d'insérer une MicroSD.