Google Assistant en français débarque sur Android

Google Assistant arrive sur les smartphones Android

Aujourd'hui, on commence à déployer l'Assistant Google sur les téléphones Android Marshmallow & Nougat compatibles. https://t.co/f1OdL3MDMf pic.twitter.com/Lq5067Ahcc — Google FR (@GoogleFR) 27 mai 2017

Pas de mise à jour possible pour l'utilisateur

Modifié le 30/05/2017 à 12h00

Alors que Google avait annoncé lors de sa conférence I/O du 17 mai 2017 que le déploiement de la version française de Google Assistant ne commencerait qu'à partir de cet été, l'assistant vocal en français est déjà disponible sur certains smartphones Android Marshmallow et Nougat "compatibles", comme l'a indiqué Google au travers de son compte Twitter français.Les smartphones "compatibles" sous Android 6 et 7 pourront faire tourner, et il est à ce stade difficile d'avoir plus de précisions sur les modèles concernés. En revanche, on sait déjà que trois critères devront être remplis pour que l'assistant vocal puisse être installé : un minimum de 1,5 Go de mémoire, un écran HD avec une définition de 120 x 1.280 pixels et l'installation des Services Google Play.Google Assistant remplacera le service Now On Tap, un assistant personnel qui s'active en maintenant le bouton d'accueil et analyse le contenu du téléphone, afin de permettre aux utilisateurs d'avoir accès à des informations et recommandations.Le déploiement de Google Assistant. Ces derniers ne pourront donc pas installer de mise à jour et devront attendre que Google s'occupe de leur cas depuis ses serveurs via les comptes Google de chacun des utilisateurs.