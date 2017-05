Google Play Award : découvrez les lauréats !

La réalité virtuelle et augmentée en pole position

Des applications fun pour échapper au quotidien

Google Play : le palmarès 2016 des applis







La réalité virtuelle arrive sur Android ! Disponible uniquement sur la plateforme Google Daydream (et donc sur quatre smartphones compatibles seulement : Pixel / Pixel XL, Moto Z, ZenFone AR et Axon 7), l'application Virtual Virtual Reality a été couronnée meilleure dans la catégorie "Réalité virtuelle". Pendant deux heures de jeu, vous êtes transporté dans 50 mondes virtuels différents. Ces environnements sont encore peu réalistes, mais cette application est tout de même un beau témoignage du degré de développement de la réalité virtuelle aujourd'hui.Côté réalité augmentée, c'est l'application WOORLD qui décroche la palme d'or. Fonctionnant sur des appareils compatibles avec la plateforme Tango (les smartphones Peanut et Zenfore AR, ainsi que les tablettes Yellowstone et Lenovo Phab 2 Pro), cette application transforme votre environnement habituel en un monde rempli de créatures imaginaires. Co-constructeur de ce monde, vous guidez un explorateur perdu à travers ces contrées afin de l'aider à regagner son domicile. Vous pouvez également partager votre monde virtuel avec vos amis.Les personnes à la recherche de sensations fortes et aimant faire travailler leur imaginaire apprécieront l'application HOOKED - Chat Stories . Elle propose à la lecture des polars construits sous forme de. Une nouvelle forme de littérature donc, que vous n'avez sans doute pas encore essayée. Que vous aimiez ou non, l'expérience vaut sans doute le détour, au moins une fois dans la vie.Et pour la grande joie de vos enfants, les équipes de Google ont choisi de couronner l'application Animal Jam - Play Wild . En somme, c'est une sorte de Second Life bâti spécialement pour les enfants. Chaque enfant est représenté par un avatar-animal et se promène dans un mode virtuel, dans lequel il interagit avec d'autres enfants joueurs. Le jeu n'a pas de but précis : on peut créer des environnements à sa guise tant que le cœur vous en dit, puis inviter ses amis à une soirée dans ce décor parfait. En jouant aux jeux qui se trouvent sur votre passage, vous récoltez des points, que vous pouvez dépenser en meubles, vêtements et autres achats.