Le XPeria XZ Premium sortira le 9 juin en France

Le XPeria XZ Premium ne sera pas donné...

... Mais les performances seront élevées

Modifié le 17/05/2017 à 11h16

En revanche, le mystère persistait autour du prix de ce XPeria ZX Premium. Résultat ? Ça va piquer...En Février, Sony avait fait grand étalage des prestations techniques du nouveau navire amiral de sa gamme XPeria : peu de mystère persistait sur les entrailles de ce Xperia XZ Premium. En revanche, rien n'avait filtré sur son prix de lancement. On met donc fin au suspense : le Xperia XZ Premium sera proposé au tarif de 799 euros sans abonnement et hors opérateur. Un prix dans la fourchette de ce que la concurrence propose en haut de gamme, qu'il s'agisse de l'iPhone 7s ou du Galaxy S8+ de Samsung. Rien de très surprenant, mais on pouvait tout de même espérer un coup de pouce de Sony pour prendre quelques parts de marché à la concurrence.A noter tout de même que conformément à ses habitudes commerciales, le Japonais tentera de séduire les acheteurs en proposant un cadeau à ceux qui en passeront la précommande à partir du 24 mai : un casque audio Sony H.ear On NC sans fil, d'une valeur de 200 euros. Joli cadeau.Coté performances, attendez-vous à du rapide et du beau : le Xperia XZ Premium embarquera le top du moment, à savoir un processeur Qualcomm Snapdragon 835 qui équipe déjà pratiquement toute la concurrence sur ce segment haut de gamme, le tout couplé à 4 Go de RAM. Vous disposerez de 64 GB de stockage en interne, auquel vous pourrez ajouter une carte micro SD.Le plus réside sans doute dans l'écran choisi par Sony : un large écran tactile de 5, 5 pouces en définition 4K de 3.840 x 2.160 pixels. L'écran sera par ailleurs boosté par le HDR, optimisant le contraste et les couleurs. La photo n'est pas en reste, avec un capteur Motion Eye Exmor RS (19 millions de pixels) permettant de super ralentis. A 960 images/s, le capteur sera couplé à une optique ouvrant à f/2.0 et à une belle caméra frontale de 13 millions de pixels. La bête s'annonce étanche et solide, avec une protection Gorilla Glass 5 avant et arrière certifiée IP65. L'autonomie, enfin, sera au rendez-vous grâce à une batterie de 3230 mAh compatible Quick Charge.