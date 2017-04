Le Galaxy Note 7 renaît de ses cendres

Samsung change la batterie mise en cause

De quoi éviter un désastre écologique et limiter les pertes

Modifié le 10/04/2017 à 10h39

Samsung, qui a récupéré tous les modèles de sa phablette et qui a mené une enquête interne pour découvrir les raisons des départs de feu semble avoir décidé de ne pas complètement jeter les unités récupérées.L'enquête menée par les équipes de Samsung sur les raisons des explosions du Galaxy Note 7 ont permis au constructeur de découvrir que les batteries étaient soumises à une trop grosse pression sur un de leurs coins. Un problème de design qui conduisait à la rupture des batteries qui prenaient feu à la suite du mélange des produits chimiques qu'elles contiennent.Le souci identifié, Samsung n'a, semble-t-il, pas eu de gros problèmes à le résoudre : une nouvelle batterie a été placée dans cette nouvelle version des Galaxy Note 7 appelée "Galaxy Note 7R", le "R" signifiant "refurbished" soit "reconditionné". Alors que la version originale embarquait une batterie de 3.500 mAh, la nouvelle version du téléphone n'embarque plus qu'une batterie de 3.200 mAh. Légèrement moins grande, elle ne devrait pas être sujette au même problème de design.La décision de Samsung de revendre les Galaxy Note 7 n'est pas étonnante : le groupe, qui avait confirmé plus tôt en 2017 son intention de le faire, pourrait réduire en partie les pertes liées au rappel des modèles originaux partout dans le monde. Samsung estime à plusieurs milliards de dollars l'impact négatif sur son exercice 2016 de l'affaire des Galaxy Note 7.Ainsi faisant, le groupe réussit également à limiter les accusations des écologistes qui estimaient que les millions de téléphones rappelés étaient un véritable désastre écologique puisqu'ils risquaient de se retrouver à la décharge.Toutefois, les fans occidentaux du modèle devront attendre : le Galaxy Note 7R semble n'être disponible qu'au Vietnam, pour l'instant.