Samsung : les Note 7 bientôt vendus dans une version reconditionnée

Samsung veut vendre une version reconditionnée du Note 7

Tourner la page du Note 7 avant la sortie du S8

Modifié le 28/03/2017 à 15h01

Ce lundi 27 mars 2017, Samsung a annoncé que le Note 7, que l'on croyait définitivement enterré suite au scandale des batteries explosives, pourrait être commercialisé dans une version conditionnée. La société sud-coréenne n'a pas encore indiqué quels seront les marchés concernés par la revente des nouveaux modèles Note 7, précisant que des entretiens avec les autorités et opérateurs concernés seront menés.Quant aux Note 7 définitivement hors service, Samsung a décidé de récupérer certains de leurs composants (puces, modules, métaux) qui seront soit réutilisés dans la fabrication d'autres appareils, soit vendus.Cette décision de Samsung a été prise deux jours avant la présentation officielle du dernier smartphone de la marque, le S8, qui aura lieu ce mercredi 29 mars 2017. Samsung, dont l'image a été sérieusement abîmée par les explosions de batteries sur les Note 7, espère que la sortie du S8 lui permettra de se relever et d'apparaître à nouveau comme une marque attractive aux yeux des consommateurs.Initialement annoncée plus tôt, la présentation du S8 a été retardée en raison de contrôles de production renforcés. Car pour la société sud-coréenne, il est absolument hors de question que la catastrophe du Note 7 se reproduise, qui en plus d'avoir terni l'image de la firme, a occasionné près de 5 milliards d'euros de pertes financières.