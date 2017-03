Darling de ProTruly : un smartphone avec caméra 360 degrés intégrée

Darling de ProTruly : une caméra 360 degrés intégrée

Darling de ProTruly : un design extravagant

Modifié le 08/03/2017 à 11h20

Au Mobile World Congress de Barcelone, ProTruly a présenté son dernier modèle : le Darling. Ce dernier est le premier smartphone à disposer d'une caméra 360 degrés intégrée, ce qui lui permet de prendre des photos et d'enregistrer des vidéos dans toutes les directions à la fois. Les photos et vidéos prises avec le Darling pourront être mises en ligne sur tous les sites, comme Facebook ou YouTube, compatibles avec les images à 360 degrés.Le Darling de ProTruly a un écran de 5,5 pouces 1080p, un processeur MediaTek, 4 Go de mémoire RAM, 64 Go de stockage interne, des appareils photos de 13 MP sur chacun des deux côtés et une batterie de 3,560 mAh. Par ailleurs, il est doté d'un détecteur d'empreintes (au dos de l'appareil), dispose de ports USB-C et tourne sous Android Marshmallow.Pour ceux qui se demandent pourquoi le Darling est le premier smartphone à avoir une caméra 360 degrés intégrée, il suffit de regarder le design de l'appareil pour avoir la réponse : le Darling présente deux objectifs qui dépassent du boîtier du smartphone à l'avant et à l'arrière. Difficile (mais pas impossible) avec un tel format de ranger son smartphone dans sa poche...Pour l'instant commercialisé en Chine, le Darling est disponible dans deux versions : un modèle basique et un modèle plus tape à l'œil. Alors que le modèle standard présente un boîtier en plastique en haut de l'appareil, la version luxe a recours à des matériaux bien plus nobles : le boîtier en cuir est orné d'une bande en or et décoré de 4 diamants incrustés.