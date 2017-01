Le Samsung Galaxy S8 finalement dévoilé le 15 avril 2017 ?

Retrouvez toutes les rumeurs et infos autour du Samsung Galaxy S8

Une date de lancement a fuité : le 15 avril 2017

Un événement à New York pour le Samsung Galaxy S8

Modifié le 17/01/2017 à 13h58

Désormais, il est clair que Samsung va dévoiler son smartphone en avril 2017 et pas avant : il n'était pas présent au CES de Las Vegas début janvier 2017 et ne devrait donc pas pointer le bout de son nez au Mobile World Congress fin février 2017 à Barcelone.Le site coréen ETNews a publié, lundi 16 janvier 2017, ce qui semble être la dernière rumeur concernant la date de lancement du prochain smartphone haut de gamme de Samsung. Elle confirme le fait que l'événement prévu par la firme sud-coréenne devrait avoir lieu en avril 2017. Le groupe espère ainsi s'attirer le regard des médias, en créant un événement à part et ne pas noyer l'annonce sous un flux d'annonces similaires.Concernant la date précise de l'événement, toutefois, rien n'est sûr. La dernière information en date parlait du 17 avril 2017 mais, selon ETNews, qui cite des sources non identifiées mais proches du dossier, le Samsung Galaxy S8 devrait être présenté le 15 avril 2017. Un samedi, donc, contre un lundi pour la précédente rumeur et alors que Samsung a tendance à dévoiler ses appareils le vendredi.La source non identifiée d'ETNews confirme également le lieu où devrait être lancé le nouveau smartphone : New York. C'est dans la « grosse pomme » que Samsung tiendrait son prochain « Unpacked Event ». Pour rappel, en 2016, Samsung avait utilisé la même technique pour dévoiler les S7 et S7 Edge en février et le Note 7 en août.Naturellement, Samsung n'a pas commenté la rumeur et n'a pas encore envoyé d'invitations pour l'événement, ce qui laisse planer le doute sur la date précise. Mais il semble de plus en plus probable que le Samsung Galaxy S8 ne sera pas présenté avant la deuxième quinzaine d'avril 2017.