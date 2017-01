Le Samsung Galaxy S8 lancé le 17 avril 2017 ?

Samsung Galaxy S8 : un lancement la troisième semaine d'avril 2017 ?

Samsung vise 60 millions de Galaxy S8 vendus

Modifié le 11/01/2017 à 10h12

Pour l'instant il ne s'agit que d'une rumeur insistante mais qui vient de se concrétiser un peu plus : une source proche du dossier aurait confirmé un lancement du Galaxy S8 en avril 2017.Samsung reste très mystérieuse concernant le lancement de son prochain: la seule chose que l'on sait est qu'il est attendu en 2017, fort probablement durant le premier semestre. Le reste des informations ne sont que des rumeurs que Samsung n'a pas confirmées... sans toutefois les infirmer. Elles se cumulent donc et il faut tenter d'y voir clair au milieu des annonces contradictoires.Traditionnellement, Samsung lance son smartphone haut de gamme en mars, mais cette année 2017 est particulière : l' échec du Galaxy Note 7 et ses problèmes d'explosions en série pourraient avoir conduit le groupe à vérifier son nouveau modèle dans les moindres détails causant ainsi un report du lancement. Le mois d'avril 2017 semble se confirmer donc comme le mois durant lequel on découvrira ce nouveau smartphone très attendu.Le journal sud-coréen The Investor aurait été contacté par une source proche de Samsung qui aurait confirmé le mois d'avril 2017 comme le mois de lancement du Galaxy S8. La source, non identifiée, estime même qu'il pourrait être lancé durant la troisième semaine d'avril, soit la semaine du 17 avril 2017. Une information qui confirme une autre rumeur, celle d'un lancement le 18 avril 2017. la date précise reste toutefois inconnue.Ce que l'on sait,c'est que Samsung mise très gros sur son nouveau smartphone haut de gamme : 60 millions d'unités vendues, selon un prestataire, soit 12 millions de plus que le Galaxy S7 mais moins que le Galaxy S4 qui détient le record de 70 millions d'unités vendues dans le monde.