Galaxy Note 7 : Samsung offre une carte microSD

La carte MicroSD envoyée par Samsung aux détenteurs de Galaxy Note 7

L'offre de remboursement toujours valide

Modifié le 24/11/2016 à 17h55

Samsung vient d'envoyer un courrier aux propriétaires français de son smartphone Galaxy Note 7, dont les batteries défectueuses ont causé pas mal de soucis . Tout d'abord, une carte microSD de 128 Go est jointe au courrier, et les 1000 premiers clients à avoir envoyé un SMS à Samsung pourront profiter d'une après-midi au parc éphémère de la marque, dédié à la réalité virtuelle.Baptisé Life Changer Park, le lieu se compose de plusieurs attractions, toutes utilisables avec un casque Gear VR , prêté sur place. Les visiteurs pourront y «», «» dans des endroits surprenants ou encore jouer à un simulateur de course automobile dans des conditions proches de la réalité. Les heureux clients ayant été tirés au sort pourront venir accompagnés de la personne de leur choix. Leur frais de transport jusqu'à Paris seront également pris en charge.Quant aux clients qui n'auraient pas encore demandé de remboursement pour leur Galaxy Note 7, ils peuvent toujours le faire. Un échange de l'appareil défectueux contre un Galaxy S7 ou S7 Edge est par ailleurs également possible.