Super Week-End eBay : une ribambelle de promotions sur les Samsung S8, S8+ et Note 8

Faites votre choix

Une question de taille

Modifié le 25/05/2018 à 11h59

Nous avons décidé de vous laisser le choix avec quelques jolies offres portant sur les mobiles de la marque Samsung. Et l'on commence avec le S8 Bleu Corail en version 64 Go qui passe de 525 à 419 euros, tandis que la version Midnight Black du même S8 passe de 505 à 419 euros. Le Samsung Galaxy Note 8 pour sa part, aussi dans version Midnight Black et en 64 Go passe de 685,41 euros à 579 euros.Si vous penchez plus le S8+, nous vous proposons le modèle 64 Go Orchid Gray Purple à 474 euros au lieu de 574,62, ou bien le modèle 64 Go Midnight Black à lui aussi à 474 euros au lieu de 585,59 euros.Le Samsung S8, et sa variante S8+ partagent de nombreuses caractéristiques. La première étant que leur architecture s'articule autour d'un SoC Octo-Core à 2,3 GHz, de 4 Go de mémoire et de 64 Go de stockage qu'il sera possible d'étendre grâce à un port Micro SD. Ils couvrent bien évidemment l'essentiel des bandes 4G (en FDD LTE et TDD LTE). La différence majeure entre ces deux terminaux réside dans leur taille, le S8+ offrant un écran légèrement plus grand, et dans leur batterie, une fois encore en faveur du S8+.Le Samsung Note 8 pour sa part propose un écran de 6,3 pouces Super Amoled aux bords arrondis idéal pour travailler avec le S Pen. Il dispose d'un SoC Octo-Core cadencé à 2,3 GHz, de 6 Go de RAM ainsi que de 64 Go de stockage qu'il sera là aussi possible d'étendre grâce au port Micro SD. Il peut en outre compter sur un appareil arrière de 12 + 12 millions de pixels capable de capturer des vidéos en 4K UHD à 30 images par seconde.A noter que pour tous les produits eBay, vous disposez de la garantie client eBay (service clients par téléphone, chat, e-mail), d'un éventuel remboursement en cas de problème si vous avez utilisé PayPal et d'une gestion simplifiée des retours. Les marchands proposant ces matériels sont des vendeurs ayant des % d'avis positifs supérieurs à 98%, un gage de sérieux et de qualité donc afin d'éviter tout risque.