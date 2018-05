Bon plan : le Sony Xperia XZ2 Compact et le casque Sony Bluetooth à 569 euros

Coloris au choix

Sony Xperia XZ2 Compact

Modifié le 17/05/2018 à 16h42

Cdiscount ne lésine pas sur les promotions avec ses Cdiscount Days. Pour preuve, ce pack spécial Sony regroupant un téléphone Xperia XZ2 et un casque Bluetooth WH-100XM2 à tout juste 569 euros. Une sacrée aubaine sachant que le téléphone à lui tout seul vaut 544 euros, et que le casque est en général vendu 299 euros.Pour la faire courte, autant dire que le casque est tout simplement offert dès lors que vous investissez dans ce pack. Pour ne rien gâcher, vous aurez le choix entre plusieurs coloris pour le téléphone, entre le très classique noir, du vert, un rose corail ou un blanc argenté.Avec ce pack, Cdiscount ne se moque pas du monde en proposant un téléphone et un casque de très belle facture. Le Xperia XZ2 propose un écran IPS Full HD de 5 pouces au format 18:9 qui offre un très bon rendu des couleurs. Un gabarit assez réduit, mais qui dispose de finitions irréprochables. Il est équipé d'un SoC Snapdragon 845 à 2,7 Ghz, de 4 Go de RAM, de 64 Go de mémoire interne, et embarque un appareil photo arrière de 19 megapixel contre 5 pour la caméra à l'avant.Le casque Bluetooth WH-100XM2 pour sa part offre un design simple qui allie coussinets circum-auraux et réduction de bruit active pour une isolation acoustique on ne peut plus efficace. Il propose en outre un son chaleureux et de jolies basses pour un rendu sonore de qualité. On appréciera aussi la solidité et la flexibilité de son arceau, et son confort, y compris pendant de longues utilisations.