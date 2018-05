Bon plan : le Xiaomi Mi Mix 2S disponible en pré-commande à 436€

N'oubliez pas le code

Une large couverture 4G

Xiaomi Redmi S2 Le Xiaomi Redmi S2 à peine sorti, déjà à 132 euros. Acheter.

Modifié le 15/05/2018 à 14h15

Une fois encore Gearbest frappe fort en proposant le dernier mobileXiaomi à la précommande. Le, dans sa version internationale, est en effet disponible pour 436 euros avec le code GB-MP$100-7.La période de précommande s'étend jusqu'au 14 juin, date de sortie du Xiaomi Mi Mix S2, mais sachez que les premiers téléphones seront envoyés à partir du 18 mai afin d'arriver le jour J, les entrepôts étant situés à Hong Kong. Bonne nouvelle cependant, les frais de ports sont une fois encore offerts.Leest un téléphone grand format qui embarque un écran IPS Full HD de 5,99 pouces. Il s'articule autour d'un SoC Qualcomm Snapdragon 845 Octa Core à 2,8 GHz, et dispose de 6 Go de RAM, avec un stockage de 64 Go. Le tout fonctionne sous Android 8 avec l'interface MIUI 9 de chez Xiaomi.Il peut aussi compter sur une double caméra à l'arrière avec 12 millions de pixels par objectif, ainsi que sur une caméra frontale à 5 millions de pixels. Côté connectivité, il peut compter sur du Bluetooth 5.0, et s'avère compatible avec toutes les bandes 4G disponibles en France.