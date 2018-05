Red reporte la sortie de son smartphone holographique Hydrogen One

Hydrogen One : une sortie prévue finalement en août

Prix de lancement : 1.200 dollars

Modifié le 03/05/2018 à 17h13

La grande ambition de RED est de proposer le premier smartphone capable de produire des vidéos holographiques.Les précommandes seront ouvertes depuis un an quand il arrivera sur le marché. RED vient d'annoncer le report à fin août du lancement de son premier mobile, l'Hydrogen One. C'est le fondateur de RED Jim Jannard qui l'a lui-même annoncé fin avril dans un post sur le forum des usagers de RED. Dans son message, il avance deux raisons.RED veut d'abord prendre du temps pour améliorer son système de caméras en doublant les objectifs à l'arrière, mais aussi à l'avant de son Hydrogen One. L'enjeu n'est pas anodin, puisque la grande promesse de RED, avec son Hydrogen One, est de proposer le premier smartphone du marché capable de faire de la vidéo holographique, avec un format baptisé 4-View avec comme extension .h4v.Jim Jannard explique que mieux que la 3D, la vidéo holographique permettra de capturer un objet dans toutes ses dimensions et de réaliser de véritables hologrammes, comme dans la scène de Star Wars où la princesse Leïa s'adresse à Obiwan Kenobi à travers R2D2. RED imaginait initialement un module caméra spécial à ajouter au smartphone. RED a finalement choisi de proposer cette option directement dans l'Hydrogen One, sans avoir à passer par un accessoire supplémentaire.Même si Jannard n'est pas complètement rassurant lorsqu'il écrit n'avoir «», l'ambition de RED vaut peut-être le coup de patienter encore un peu. Les premiers exemplaires de l'Hydrogen One qui arriveront sur le marché ne seront pas totalement achevés précise-t-il, et ils nécessiteront plus de mises à jours firmware et logiciel que d'autres smartphones. Son prix de lancement devrait graviter autour de 1.200 dollars.