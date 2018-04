Bon plan : la nouvelle version du Xiaomi Redmi Note 5 disponible en prévente à 180€

Deux offres pour le prix d'une

Xiaomi, la petite marque qui monte

Modifié le 25/04/2018 à 16h58

Si vous souhaitez changer de téléphone, et que vous n'avez rien contre les mobiles grands formats, cette offre est faite pour vous. Gearbest propose leà 119 euros grâce au code de réduction FR1832202m. Sachez en outre que le stock est en situé en Europe, garantissant des délais de livraison assez court, aux alentours du 28 avril si vous commandez aujourd'hui.L'autre offre concerne le, dont la sortie est prévue pour le 17 mai prochain. Gearbest a d'ores et déjà ouvert les précommandes pour ce téléphone, et le propose à 180 euros jusqu'au 14 mai. Notez qu'il s'agit du seul point de vente accessible depuis la France pour le moment.Sorti l'année passée, leest un téléphone de 5,5 pouces qui embarque Snapdragon 625 Octa Core à 2,5 GHz, 3 Go de RAM, et 32 Go de stockage. Il dispose en outre d'un scanner à empreinte digitale et d'un appareil photo 13 millions de pixels à l'arrière contre 5 millions pour celui situé à l'avant.Lepour sa part opte pour un écran sensiblement plus grand de presque 6 pouces FullHD avec un Snapdragon 636 Octa Core à 1,8 GHz. Il embarque lui-aussi 3 Go de RAM et 32 Go de stockage, et conserve la technologie de reconnaissance d'empreinte digitale. Côté caméra, l'appareil photo frontal passe à 13 millions de pixels, tandis que l'arrière arbore une double caméra de 12 millions et 5 millions de pixels.