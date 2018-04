OnePlus 6 : la date de lancement dévoilée

Rendez-vous le 16 mai pour découvrir le OnePlus 6

Un rappel de la fiche technique

Modifié le 25/04/2018 à 16h02

OnePlus donnait jusqu'ici des informations au compte-goutte sur son nouveau smartphone.Lese fait attendre, le fabricant chinois sait comment mettre l'eau à la bouche. Il dévoile petit à petit les informations sur son nouvel appareil, comme l'existence d'un modèle spécial "Avenger : Infinity War", ou encore ses caractéristiques techniques. Mais nous savons maintenant où et quand le nouveau smartphone sera présenté.OnePlus présentera son nouveau produit le 16 mai dans la ville de Londres à 17 heures (heure française). Il sera possible pour les fans de la marque d'être présents sur place et de tester le OnePlus 6. Plus de mille billets seront disponibles à la vente. Les préventes ont déjà commencé avec des places à 18 euros et seront closes le 27 avril à 9 heures. Ensuite le tarif passera à 34 euros. Il sera aussi possible de commander des billets OnePlus et de les payer 23 euros chacun si vous en achetez 2 minimum. Pour les personnes n'ayant pas pu obtenir une place ou ne pouvant pas s'y rendre, la conférence sera diffusée en live.OnePlus a annoncé l'événement sur Twitter avec une vidéo promotionnelle vantant la rapidité de son smartphone. Qu'a donc le nouveau-né dans le ventre ? Le fabricant dote son smartphone du même processeur que les smartphones haut de gamme de la génération actuelle, le Qualcomm Snapdragon 845. Deux versions seront commercialisées, une avec 8 Go de RAM et une autre avec "seulement" 6 Go de RAM. Il possédera une capacité de 256 Go de stockage en standard.Concernant l'aspect d'ensemble, peu de choses sont connues. Son écran mesurera 6,3 pouces (16 cm) et la résolution affichée sera de 1080 sur 2280 pixels. Il sera muni comme le nouveau smartphone de LG d'une encoche en haut de l'écran. Certaines informations sont encore manquantes, et ne seront révélées que le 16 mai 2018.