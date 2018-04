L'apparence du G7 ThinQ de LG enfin dévoilée... sur Twitter

G7 ThinQ, un smartphone au goût du jour

G7 ThinQ, redux pic.twitter.com/QBWceCtr1a — Evan Blass (@evleaks) 23 avril 2018

Un beau design pour le G7 ThinQ

Modifié le 24/04/2018 à 20h40

Le G7 ThinQ a beaucoup fait parler de lui dernièrement, que ce soit pour son appareil photo ou l'assistant intelligent de Google intégré à l'appareil.Le nouveau smartphone haut de gamme de LG fait parler de lui, ces derniers temps. Quelques surprises devraient être de la partie, comme la présence d'une touche dédiée à l'assistant intelligent de Google que l'on retrouve sur le S8 et S9 de Samsung avec l'assistant Bixby. Ce nouveau modèle sera donc le premier LG à posséder une touche dédiée, qui ne pourra être réaffectée.C'est sur Twitter, par l'intermédiaire du compte d'Evan Blass (@evleaks), que le design final de l'appareil a été dévoilé. Jusqu'à aujourd'hui, peu d'informations concernant son apparence ont filtré, si ce n'est la présence d'une encoche en haut de l'écran, qu'il est possible de masquer directement depuis le smartphone grâce à une fonctionnalité. Le G7 ThinQ a un cadre métallique brillant comme le V30 et le verre arrière se courbe dans le cadre, tout comme le V30 et le G6 avant lui. Il devrait disposer du dernier processeur Snapdragon 845, 6 Go de RAM et une batterie de 3000 m Ah.C'est la première fois que nous avons un rendu officiel du LG G7 ThinQ. Voyons ce qu'il en est. Les photos ne nous montrent pour l'instant qu'une seule couleur, gris/argent et il est impossible de savoir si plusieurs couleurs sont prévues. Il possède un écran de 6 pouces. La très controversée encoche du haut abrite le haut-parleur, le capteur de lumière et l'appareil photo frontal. Cette encoche qui n'est pas au goût de tout le monde, pourra être camouflée grâce à une fonction du smartphone (peu d'informations là-dessus).Sur ce modèle, l'écran de 6 pouces occupe presque la totalité de la face avant du smartphone. La partie supérieure du G7 ThinQ n'a que le plateau de cartes SIM et micro SD. C'est sur la partie inférieure que la prise jack (3,5 mm) et le port USB-C se trouvent. Un haut-parleur est présent sur cette partie du smartphone de LG.La multinationale sud-coréenne change de configuration pour sa caméra dorsale. Celle-ci est désormais positionnée verticalement au centre et en haut du dos de l'appareil. Le capteur d'empreintes figure au dos de l'appareil. Sur le côté gauche de l'appareil se trouvent désormais la fameuse touche dédiée à l'assistant intelligent de Google et les touches volume. La touche d'alimentation ira se loger sur la partie supérieure droite du G7 ThinQ.Le nouveau smartphone de la marque sera lancé simultanément le 2 mai à New York et le 3 mai à Séoul.