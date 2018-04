Xiaomi Black Shark : un smartphone pour gamers

Xiaomi se lance dans les smartphones gaming

Le retour des smartphones pour gamers

Modifié le 09/04/2018 à 12h05

Un nouveau teaser partagé sur le réseau social chinoisprésente son design et ses caractéristiques.Le constructeur chinois multiplie les annonces concernant son prochain smartphone. La marque de téléphones low cost souhaite s'attaquer au marché périlleux du smartphone pour gamers. Son futur modèle, le Xiaomi Black Shark, est ainsi annoncé pour la fin de la semaine. D'un point de vue du design, un schéma paru surmontre bien les angles incurvés du futur téléphone et révèle la position des capteurs GPS, Wi-Fi, LTE et MiMo dans chaque coin du portable.Concernant les caractéristiques techniques, différents benchmarks ont listé les performances du futur smartphone. D'après un benchmark AnTuTu, le Black Shark disposera d'un écran full HD (1080 x 2160 pixels) en format 18:9. Il utilisera par ailleurs la puce Qualcomm Snapdragon 845 et proposera 8Go de RAM et 32Go de mémoire interne. Le téléphone fonctionnera sous Android 8.0 Oreo.Le filon du smartphone gaming avait été abandonné après les échecs du Nokia N-Gage ou du Sony Xperia Play. Ces derniers n'avaient pas vraiment su convaincre le public cible. Pourtant, depuis le début d'année, le secteur a été relancé par le lancement du Razer Phone. L'arrivée du constructeur de PC gaming dans le marché des smartphones a fait grand bruit et a donné des idées à d'autres constructeurs.Xiaomi essaie donc de surfer sur cette vague et devrait en profiter pour proposer un produit moins cher, poursuivant ainsi sa politique commerciale de smartphones à bas prix.