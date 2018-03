OnePlus 6 : une photo fuite sur le net grâce à Evan Blass

Le OnePlus 6 se dévoile en photo... avec Evan Blass

You've been **cough cough** good sports with this, so I suppose you do deserve /something/. Just remember: #yousawitherefirst pic.twitter.com/AWCHYZKJJE — Evan Blass (@evleaks) 27 mars 2018

Quand pourrait sortir le OnePlus 6 ?

Modifié le 28/03/2018 à 09h52

Pas encore annoncé, le prochain flagship OnePlus pourrait avoir un dos dont la texture est inspirée du bois, et une prise jack - contrairement à d'autres smartphones du moment.Les informations et images partagées par Evan Blass sur Twitter s'avèrent souvent vraies. Cette fois-ci, il nous partage une, smartphone que la marque n'a pas encore annoncé.Si on en croit ce, le dos du OnePlus 6 se parerait d'un effet bois grisé qui semble plutôt réussi, et il garderait une prise jack. On aperçoit aussi sur la photo un double capteur photo ainsi qu'un lecteur d'empreinte situé en dessous.Pour autant, il reste encore beaucoup à savoir sur le futur remplaçant du OnePlus 5 . On ne sait par exemple pas encore si l'écran aura une encoche, comme la plupart des smartphones du moment. Nul doute qu'Evan Blass finira par mettre la main sur une photo de l'avant du portable, qui permettre d'en savoir plus. On ne sait rien non plus sur ses composants internes.Il faudra encore attendre quelques mois, avant que lene soit présenté. Si le calendrier de l'année dernière est tenu, le smartphone pourrait être dévoilé courant juin et mis en vente quelques jours après.