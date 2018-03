Xiaomi présente son Mi Mix 2S et fait fort sur la photo selon Dxo !

Quels changements pour le Xiaomi Mi Mix 2S ?

Meilleur en photo que l'iPhone X, selon DxoMark

S'il a la même apparence que son prédécesseur, le Mi Mix 2, Huawei booste l'appareil photo à l'intelligence artificielle pour proposer un photophone d'envergure.Un designmais surtout sans encoche : voilà qui semble étonnant, quand on voit le design des smartphones du moment qui font la part belle aux encoches comme le montrent les premiers visuels du P20 qui ont fuité. En réalité, le nouveau flagship de Xiaomi n'évolue que peu par rapport au Mi Mix 2.Pour trouver des changements, il va falloir jeter un coup d'œil à l'intérieur du smartphone : lese repose maintenant sur un Snapdragon 845 mais surtout sur un double capteur photo Sony situé à l'arrière du smartphone. Car c'est justement sur la photo que Xiaomi compter taper fort, et le constructeur s'appuie sur l'intelligence artificielle pour en améliorer le rendu. L'IA pourra ainsi créer des effets de, s'assurer que le flou soit bien placé mais aussi combiner des photos pour gommer certains défauts. Ce dernier point pourrait être particulièrement utile pour améliorer les photos prises de nuit.Les experts deont d'ailleurs déjà eu l'occasion de tester le Xiaomi Mi Mix 2S. À en croire leur critique , ce photophone serait digne des meilleurs... au point de dépasser, sur certains points, l'iPhone X. Sa note de 101 le placerait parmi les meilleurs smartphones testés. Selon Dxo, le Mi Mix 2S serait bon quelle que soit la luminosité, ferait le point très rapidement et donnerait de très bonnes photos même en basse lumière.Si plusieurs versions seront mises en vente, seule l'internationale devrait être disponible pour nous. Dans cette version, le smartphone aura 8Go de RAM et 256Go de mémoire.Petit plus : la batterie sera compatible avec la charge rapide. Comptez 513€ (3 999 yuans) pour l'obtenir, et une dizaine de plus pour le chargeur rapide.