Un écran en diamant pour votre prochain smartphone ?

Après le saphir, le diamant pour les écrans de smartphone ?

Un écran ultra-résistant mais... très cher ?

Modifié le 14/02/2018 à 17h00

Si on vous dit que votre smartphone aura bientôt un écran en diamant, vous y croyez ? Ce sera bien le cas et bien plus tôt que vous ne le pensez.La majorité des constructeurs de smartphones utilisent aujourd'hui le Gorilla Glass, un verre renforcé chimiquement, ou encore des revêtements en saphir pour renforcer leurs écrans et éviter qu'ils n'explosent en petits morceaux dès la première chute. L'entreprise Akhan Semiconductor, spécialisée dans les composants pour appareils électroniques, a annoncé que la prochaine étape sera le diamant, selon les informations de Cnet Akhan avait déjà annoncé les premiers écrans en diamant pour 2018 mais il semblerait que la conception et la production soient en retard. Le lancement a été repoussé en 2019 et il y aurait déjà un constructeur qui s'est octroyé l'exclusivité de ces nouveaux écrans. Akhan n'a pas annoncé de qui il s'agit. On sait toutefois le nom de ce nouveau type d'écran : le Miraj Diamond Glass.Si Akhan Semiconductor n'a pas dévoilé quel constructeur utilisera en premier le nouveau type de verre pour ses smartphones, il se pourrait bien que ce soit un constructeur du gabarit d'Apple ou Samsung : le verre s'annonce d'ores-et-déjà très cher, plus cher que le Gorilla Glass 3. De fait il ne s'adresse qu'à des flagships.De quoi confirmer la thèse selon laquelle le prix des smartphones est destiné à continuer d'augmenter. Désormais, un flagship à plus de 1.000 euros n'a plus rien d'étonnant, le prochain cap à franchir est celui des 1.500 euros et il pourrait être dépassé plus rapidement que prévu.