Le nouveau Galaxy S9 ressemblera beaucoup au S8

Evolution en douceur

Une puissance doublée par rapport au S8 ?

Modifié le 04/01/2018 à 16h14

La nouveauté résidera dans la biométrie et le gain de puissance généré par l'arrivée d'une nouvelle génération de puces.Pourquoi changer une formule qui marche ? Sorti en France le 20 avril 2017, le Galaxy S8 , et sa version +, ont trouvé leur public : les deux smartphones figurent en bonne place dans le top 10 des terminaux les plus vendus. Déjà leurs successeurs sont presque prêts : les Galaxy S9 et S9+ devraient être présentés en ouverture du Mobile World Congress de Barcelone, le 26 février prochain. Et, à rebours des habitudes prises ces dernières années, Samsung aurait choisi de conserver presque à l'identique le design de son Galaxy S9 par rapport à son prédécesseur.C'est la conclusion que tire Ewan Spence, contributeur chez Forbes, à la vue de la première photo du nouvel écran protecteur dédié au futur S9 diffusé par le fabricant Oxilar. A moins d'avoir pris le risque fou de parier sans garantie sur des dimensions identiques au S8, Oxilar doit avoir de bonnes raisons pour miser sur un format en tout point similaire pour les deux générations de smartphone.Qu'attendre du prochain S9 en terme d'innovation ? Peu de choses : il reprendra à priori l'écran bord à bord de son prédécesseur. Il devrait, en revanche, disposer d'un scanner d'iris plus performant, capable de rivaliser avec le Face ID développé par Apple. Ce scanner d'iris pourrait vous identifier même si vous portez des lunettes, si vous bougez les yeux ou que vous vous trouvez dans un environnement sombre.Le S9+ devrait, dit la rumeur, être doté en plus d'un appareil photo à double capteur, option jusque-là réservée par Samsung à sa gamme de phablettes Note. Celui-ci devrait permettre de mitrailler façon Gatling, jusqu'à 1000 clichés/sec. Enfin, concernant les performances, elles devraient être au rendez vous : le S9 sera animé par la puce dernière génération de Qualcomm, le Snapdragon 845 gravé en 10 nanomètres, cadencé par 6 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne. La partie sécurité/biométrie sera en revanche confiée à nouvelle puce maison de Samsung, l'Exynos 9810.