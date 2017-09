Keynote 2017 : Apple dévoile son iPhone X... mais pas que !

Apple annonce les iPhone 8 et 8 Plus

iPhone 8 : 4,7 pouces, écran True Tone, capteur simple de 12 Mpx, processeur A11 Bionic, haut-parleur stéréo, capable de filmer en 4k à 60 fps, en 1080p à 240 fps, conçu pour la réalité augmentée. Le prix annoncé par Apple est de 809 euros pour la version 32 Go.

iPhone 8 Plus : 5,5 pouces, écran True Tone, double capteur 12 Mpx (un capteur f1.8 et un f2.8), processeur A11 Bionic, haut-parleur stéréo, capable de filmer en 4k à 60 fps, en 1080p à 240 fps, conçu pour la réalité augmentée. Le prix annoncé par Apple est de 919 euros pour la version 64 Go.

One more thing : l'iPhone X dévoilé

Apple Watch 3, Apple TV 4K et iOS11

Modifié le 13/09/2017 à 10h49

En tout cas, on a découvert que l'était bien le nom du nouveau smartphone d'Apple, mais que la marque l'appelle « iPhone Ten » en anglais (« iPhone Dix » en français) et non «» ; le X est le nombre dix en chiffres romains. Mais où est passé l'iPhone 9 ?Ce que les fans de la marque à la pomme attendaient le plus étaient les trois nouveaux appareils, à commencer par les nouveaux. Confirmés, ils ont légèrement déçu : certains les comparent déjà à des simples iPhone 7 Plus. Quoi qu'il en soit, en voici les caractéristiques.Les deux iPhone 8 ne manquent pas de rappeler des modèles antérieurs dans leur design, puisque le verre est de retour sur la face arrière de l'appareil.La grande nouveauté d'Apple cette année est donc l'(« Dix ») : un smartphone 5,8 pouces avec écran OLED HDR True Tone. L'écran se dote en plus d'un affichage Super Retina (2.436*1.125 px 458 ppi). Il embarque le processeur A11 Bionic ainsi qu'un double capteur photo arrière placé à la verticale (f/1.8 et f/2.4) et un flash 4 LEDs.Mais les améliorations sont surtout logicielles : l'iPhone X supprime le TouchID et le remplace par Face ID, la reconnaissance faciale d'Apple que la firme présente comme assez sécurisée pour utiliser Apple Pay en plus de permettre le déverrouillage de l'appareil. Elle va également être utilisée pour les Animojis, les Emojis en 3D. De plus, Apple lance avec l'iPhone X une nouvelle manière d'utiliser son smartphone en utilisant de simples gestes, alors que le bouton Home disparaît.L'iPhone X est compatible recharge sans-fil (Apple a présenté un tapis pour ce type de recharge) et va coûter plus de 1.000 euros : 1.159 euros pour la version 64 Go et 1.329 euros pour la version 256 Go.Dans les autres annonces de la keynote, Apple n'a pas manqué de présenter son autre produit phare : la nouvelle. La grosse différence de cette version est l'ajout d'une connexion LTE : l'Apple Watch n'a donc plus besoin d'être reliée au smartphone pour fonctionner, elle va utiliser la même ligne téléphonique et la même connexion que le smartphone auquel elle est couplée, mais pourra être utilisée indépendamment.Lea été présenté mais ne devrait être disponible qu'en 2018 : il s'agit d'un tapis de recharge sans-fil pour recharger plusieurs appareils Apple en même temps, notamment l'Apple Watch Series 3 et les iPhone 8 et X.La firme de Cupertino a également présenté son, soit une Apple TV qui est désormais compatible avec la 4K et qui supporte les standards HDR10 et Dolby Vision.Last but not least, Apple a annoncé la sortie de ses deux OS mobiles, iOS 11 et WatchOS 4 pour le 19 septembre 2017.