Un ado poursuit sa mère en justice pour un smartphone confisqué

La réaction excessive d'un ado privé de smartphone

La justice donne raison à la mère

Modifié le 31/03/2017 à 15h29

Le 28 février 2017, lors de la fête de l'Andalousie, qui est un jour férié en Espagne, une mère, lassée de voir que son fils consacrait davantage de temps à jouer sur son smartphone qu'à faire ses devoirs, a décidé de confisquer le précieux objet. Jusqu'ici, rien de bien nouveau sous le soleil...Mais ce qui aurait dû donner lieu à une simple dispute mère - fils a pris des proportions bien plus graves : l'adolescent, âgé de 15 ans, après avoir dénoncé sa mère à la(force de police espagnole à statut militaire) a décidé de porter plainte contre elle pour « mauvais traitement ».La privation de smartphone (temporaire qui plus est) subie par l'adolescent a laissé insensible la justice espagnole puisqu'un juge pénal a donné raison à la mère, estimant que cette dernière avait agi en vertu de son autorité parentale et avait eu raison de prendre la décision de confisquer le smartphone de son fils.Si cette histoire a de quoi faire sourire, elle met également en lumière le phénomène d' « addiction » aux smartphones des jeunes qui engendre parfois des réactions excessives et donne aux parents le sentiment d'être totalement désemparés.