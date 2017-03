Superscreen la tablette qui duplique le smartphone

Superscreen reproduit l'écran du smartphone, Android ou iOS

Un projet Kickstarter séduisant, qui pourrait aboutir fin 2017

Modifié le 24/03/2017 à 18h05

Il est loin le temps des premiers smartphones (en l'occurrence, des iPhone) à l'écran 3,5 pouces et à la résolution 480x600 ! Quand on demande à un utilisateur de phablette s'il n'est pas handicapé par sa taille, il vous répond qu'il aurait du mal à revenir à un smartphone à l'écran plus petit.Mais si vous n'êtes pas convaincu de l'intérêt d'une phablette, vous pouvez attendre que le "Super Screen" arrive, sachant qu'il est promis à un prix de 99 dollars, tout au moins pour ceux qui acceptent de participer au financement du projet sur Kickstarter "Super Screen" est une tablette dont l'écran, d'une taille très confortable, puisqu'il s'agit d'un 10'1 pouces, promet en prime une résolution de 2560x1600. Sa particularité ? Grâce à une application installée nativement sur le Super Screen, et à une autre sur le smartphone Android ou iPhone, il permet... de reproduire en plus grand son affichage. Mais il y a mieux : non seulement il reproduit ce qui est affiché à l'écran du smartphone, mais il perçoit également les commandes tactiles et les transmet, toujours sans fil, au smartphone.Même les mouvements de la tablette sont transmis au smartphone, grâce aux accéléromètres intégrés. Autrement dit, vous utilisez le Super Screen exactement comme s'il s'agissait de votre smartphone, avec le confort du grand écran en prime.La vidéo de présentation du projet est convaincante, mais pour l'instant, il s'agit semble-t-il d'un prototype. Le produit doit passer le cap de la phase industrielle, et l'on sait que bien des projets ambitieux sur Kickstarter ont échoué à cette étape. Si tout se passe bien, Super Screen pourrait être livré aux premiers clients à la fin de l'année, à 99 dollars l'unité, au moins pour ceux qui l'auront préfinancé... en prenant le risque de peut-être, ne rien voir venir.