Bon plan : le Xiaomi Mi5 4G et le Xiaomi Air 12 en promo

Le Mi5 de Xiaomi en promotion

Le Xiaomi Air 12, une des meilleures alternatives au MacBook Air en promo

Modifié le 16/02/2017 à 16h09

Pour commencer, Xiaomi propose son smartphone 4G Mi5 en promotion. Deux versions sont proposées à un prix défiant toute concurrence puisqu'on parle d'un smartphone à moins de 250 euros. Mais leur nombre est limité.Pour 247,22 euros vous pourrez avoir le Xiaomi Mi5 Edition Internationale en blanc. Il est compatible 4G et embarque 3 GB de RAM, un processeur Snapdragon 820 Quad Core 64 bit cadencé à 1,8 Ghz et 32 Go de mémoire interne. Deux appareils photo, 16 Mpx à l'arrière et 4 Mpx à l'avant, un capteur d'empreinte digitale et un système de chargement sans fil viennent également l'agrémenter.Si vous avez un smartphone mais que vous comptiez changer d'ordinateur portable, Xiaomi lance une promotion spéciale sur son Air 12. Il embarque l'OS de Microsoft Windows 10, un processeur Intel Core m³-6y30, 4 Go de RAM et un disque dur SSD de 128 Go. Le tout pour moins de 550 euros.Pour finir, pour celles et ceux qui ont tendance à tomber en rade de batterie de téléphone, voici la batterie portable Xiaomi Ultra-thin 10 000 mAh Mobile Power Bank 2. Elle affiche un prix imbattable, moins de 20 euros.