Surface Phone : un brevet qui dévoile un peu le design

Le Suface Phone : une phablette ?

Pas de bouton dédié à l'appareil photo ni de prise jack ?

Modifié le 07/12/2016 à 14h58

Mais si on est sûr que Microsoft va dévoiler un smartphone en 2017, on ne sait pas grand-chose de l'appareil. La rumeur estime qu'il pourrait entrer dans la gamme Surface, les tablettes-ordinateur de Microsoft qui connaissent un franc succès. Un brevet déposé le 6 décembre 2016 pourrait nous donner quelques indices.Repéré par PatentlyMobile, un brevet déposé par Microsoft concernant un téléphone portable pourrait être le premier véritable indice sur le futur smartphone de la marque et on peut d'ores et déjà prévoir qu'il s'agira d'une phablette. On peut notamment voir sur l'image de droite un trou qui pourrait être dédié à accueillir un stylet.Ce ne serait pas étonnant : toute la gamme Surface utilise énormément le stylet pour fonctionner, mais pour que ce dernier puisse s'insérer dans un appareil de la taille d'un smartphone, précise ONMSFT , il faudra que ce dernier soit réduit. La taille des stylets utilisés dans les appareils de la gamme Surface actuellement disponibles est trop importante.Bien que ce brevet pourrait ne donner que quelques indices sur le futur Surface Phone, ONMSFT remarque l'absence d'un bouton dédié pour l'appareil photo, ce qui indiquerait que le stylet aurait une importance capitale dans le fonctionnement de l'appareil. Aucun bouton « Home » physique n'est également présent, une tendance qui se démocratise dans les smartphones haut-de-gamme.Autre détail, et pas des moindres, le brevet déposé ne semble pas présenter d'emplacement pour la prise jack déjà supprimée par Apple dans l'iPhone 7 et qui devrait l'être également par Samsung dans son futur Galaxy S8.On a donc quelques indices, mais le suspense reste en grande majorité entier.