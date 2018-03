La note Clubic Design Ecran Audio Photo Autonomie Les plus Un design toujours au top

Un écran exceptionnel

De très bonnes performances

Un appareil photo toujours au top

Le lecteur d'empreinte enfin bien placé

Haut-parleur stéréo

Dual SIM Les moins AR Emoji anecdotique

Bixby : pas de français et bouton non personnalisable

Coque qui marche les traces de doigts

Le prix au lancement

La comparaison avec le Galaxy S8

Samsung Galaxy S9 Plus : clone ou digne successeur du S8+ ?

S’il ressemble comme deux gouttes d’eau à son prédécesseur, le Samsung Galaxy S9 Plus apporte plusieurs améliorations matérielles et logicielles. Plus de puissance, une amélioration de la partie audio et un “appareil photo réinventé”. Que vaut vraiment le dernier smartphone haut de gamme du constructeur coréen ? On vous dit tout sur le nouveau flagship du constructeur coréen.

Design

Les Galaxy S9 et S9 Plus reprennent le design et la qualité de fabrication des S8, ce qui est une excellente chose dans la mesure où il s’agit d’un des smartphones avec le design le plus abouti du marché et qu’il n’a pas pris une ride en 2018.



On peut jouer au jeu des 7 différences entre les deux générations. On note par exemple le placement du lecteur d’empreinte, enfin situé sous le capteur et non à côté. Sur le S9 Pus que nous avons testé, le double capteur fait descendre un peu plus le lecteur d’empreinte, ce qui facilite son accès malgré la taille du smartphone.



Deux plaques de verre, un cadre en aluminium et un écran incurvé presque sans bordure parfaitement intégré. Samsung maîtrise son sujet et le S9 Plus est l’aboutissement du savoir-faire de la marque en terme de design. On regrette simplement que la coque marque énormément les traces de doigts.



La prise jack est toujours présente, tout comme le bouton dédié à l'assistant virtuel Bixby que l’on ne peut malheureusement pas personnaliser pour un autre usage. Autre nouveauté, le smartphone est enfin dual SIM, même si un des emplacements peut également accueillir une carte microSD, il faudra donc faire un choix entre plus de mémoire interne et une deuxième SIM.

Écran

L’écran 18:9 Super AMOLED du Galaxy S9 Plus affiche une diagonale de 6,2 pouces pour une définition WQHD+ de 2960 x 1440 pixels, soit une résolution de 529 ppp. L’écran est toujours aussi impressionnant avec des contrastes infinis, la colorimétrie est excellente (choisissez le mode d’écran basique dans les paramètres) et la luminosité maximale est une des meilleures du marché.



De quoi afficher tous les contenus avec un confort exceptionnel, quelles que soient les conditions de luminosité. Vous pouvez toujours personnaliser l’écran Always On Display, mais aussi l’écran de verrouillage avec une vidéo de 20 secondes pour la personnaliser au maximum.



La grande majorité des contenus profitent du format 18:9 comme les vidéos YouTube sur lesquelles on peut zoomer légèrement pour un affichage sans bordures noires, ou encore la navigation web plus confortable que jamais.

Performances

En France, les Galaxy S9 sont équipés d’un processeur huit coeurs Samsung Exynos 9810, accompagné de 6 GB de RAM. Autant vous dire qu’il est capable de lancer n’importe quelle application très rapidement, et de profiter d’un multitâche sans faille sans avoir à fermer ou redémarrer les applications. Android Oreo propose le mode “picture in picture” pour que vous puissiez regarder vos vidéos YouTube en navigant n’importe où dans votre téléphone. Pratique.



Côté graphique, le GPU Mali-G72 MP18 est capable de faire tourner n’importe quel jeu 3D du Play Store, y compris les plus gourmands. Tous les jeux tournent à plus de 30 fps. Samsung privilégie toujours l’équilibre entre performances et autonomie, et le résultat est au rendez-vous. Le smartphone ne chauffe pas trop après une longue session de jeu, ce qui ne gêne en rien la prise en main.

Interface

Samsung Expérience vient habiller Android 8.0 Oreo. Dommage que la version 8.1 ne soit pas présente dès le lancement, mais Samsung devrait rapidement proposer une mise à jour. On retrouve sur l’interface tout ce que l’on connaît déjà comme l’écran latéral, la personnalisation de la barre de navigation, les nombreux thèmes, le Game Launcher ou encore l’application galerie permet de créer rapidement des GIF à partir de vos vidéos.



Côté sécurité, le déverrouillage du téléphone peut se faire grâce au lecteur d'empreinte digitale, ou grâce à “l’analyse intelligente” qui combine la reconnaissance de visage et la reconnaissance d’Iris pour utiliser la meilleure méthode selon les conditions lumineuses. La solution est efficace, mais demande un petit temps d’apprentissage avant de révéler tout son potentiel.



Un mot sur l’assistant Bixby que l’on peut activer à la voix ou en appuyant sur le bouton dédié. Il ne parle toujours pas français et sert actuellement d'agrégateur de flux sur un écran dédié. On s’en passe assez facilement. Nous reviendrons sur Bixby Vision dans la partie photo de ce test.

Audio

Il y a enfin du changement côté audio chez Samsung. Le haut-parleur mono laisse place à un haut-parleur stéréo, ce qui est bien plus agréable pour écouter de la musique ou regarder des vidéos sans écouteurs. La compatibilité Dolby Atmos tient plus du gimmick dans la mesure ou extrêmement peu de contenus enregistrés en Dolby Atmos sont disponibles, et que les vidéos que vous prenez avec le téléphone ne le sont évidemment pas.



Mais il est agréable de pouvoir enfin profiter d’un son stéréo sur un smartphone haut de gamme de chez Samsung vendu à ce prix ! Sans attendre des sommets, la qualité est au rendez-vous, à condition de ne pas pousser le son à fond. La meilleure option reste d’utiliser les très bons écouteurs AKG fournis dans la boîte, ou de brancher votre propre casque sur la prise jack 3.5. Une partie audio un peu plus soignée sur smartphone, on apprécie !

Réseau et GPS

Les Galaxy S9 sont compatibles avec la 4G+, offrant un débit théorique jusqu’à 1,2 Gb/s. Dans la pratique nous n’avons rencontré aucun problème avec une excellente accroche réseau (chez Orange) et des débits suffisants pour tout charger rapidement. La compatibilité avec le Bluetooth 5.0 est également de la partie, permettant de connecter l’appareil à plusieurs périphériques simultanément.



Le GPS marche également très bien, nous n’avons pas rencontré de problème particulier pour nous orienter en ville. Vous l’avez compris, sur la partie réseau et GPS, le S9 Plus tient toutes ses promesses, nous n’en attendions pas moins d’un mobile haut de gamme.

Photo

Commençons par l’interface de l’application photo. Une nouveauté vient de la possibilité de naviguer entre les modes photo en glissant simplement votre doigt d’un côté à l’autre de l’écran, ce qui est bien plus intuitif qu’auparavant. Avec le mode mode pro, vous serez en mesure de régler les ISO, l’autofocus, la vitesse d’obturation ou encore la balance des blancs.



La plus grosse nouveauté des Galaxy S9 vient de la partie photo et particulièrement du nouveau capteur 12 mégapixels avec ouverture variable, une première sur un smartphone ! Ce nouveau capteur sera donc capable de basculer d’une ouverture f/1.5, pour améliorer les photos en basse lumière, à une ouverture f/2.4.



En mode automatique, le capteur f/1.5 est utilisé pour toutes les scènes de nuit ou dans des environnements sombres (sous les 100 lux). Dans des conditions plus clémentes, c’est le capteur f/2.4 qui sera utilisé. Avec le mode pro, il est bien sûr possible de basculer manuellement entre l’ouverture f/2.4 et f/1.5, y compris pour les photos de jour si vous souhaitez par exemple avoir plus ou moins d’effet de flou en arrière-plan.



Le Galaxy S9 Plus embarque également un second capteur à focale longue, avec ouverture fixe f/2.4, permettant d’effectuer un zoom x2 sans perte ou encore améliorer l’effet de profondeur (bokeh) avec le mode portrait. Les sujets capturés se détachant assez bien de l’arrière-plan.



La qualité des clichés est excellente, de jour comme de nuit. L’ouverture f/1.5 fait des prouesses pour capturer un maximum de lumière, mais la différence avec un S8 (et son ouverture f/1.7) dans la même situation n’est pas des plus flagrante. Pour les clichés de jour avec ouverture f/2.4, le rendu semble plus naturel que sur le S8, notamment grâce à un traitement d’image plus doux et un peu plus de piqué sur les clichés.



Une autre amélioration concerne le mode HDR du capteur principal qui prend maintenant 12 photos simultanément pour améliorer la plage dynamique et le contraste tout en réduisant le bruit.



La caméra avant est de 8 mégapixels avec ouverture f/1.7, le support du HDR. Elle peut filmer jusqu’en 1440p à 30 fps, ce qui devrait ravir les vloggers. Le mode portrait selfie marche également très bien avec un effet bokeh qui va bien.



Un mot sur les AR Emoji qui prennent leur inspiration dans les “Animojis” d’Apple, sans parvenir à obtenir un résultat aussi probant. Leur fonctionnement est assez simple : la caméra avant vous prend en photo, analyse votre visage pour créer votre personnage animé plus ou moins réussi selon votre morphologie.



Vous pouvez ensuite partager plusieurs emojis à votre effigie sous forme de GIF sur toutes les applications, à condition de garder le clavier Samsung par défaut. Sympa, mais anecdotique, perfectible, et avec une énorme marge de progression.



Bixby Vision. L’utilisation de l’assistant virtuel de Samsung avec l’application photo va de la lecture d’étiquettes de bouteilles de vin (pour les sauvegarder et les acheter ensuite), en passant par l'affichage sur l’écran des points d'intérêt en réalité virtuelle, ou encore la traduction instantanée avec la fonction texte qui marche assez bien sur des panneaux et du papier, beaucoup moins bien sur des écrans.

Vidéo

Passons maintenant à la vidéo ! Il est possible de capturer des vidéos jusqu’en 4K60 fps, mais la nouveauté la plus mise en avant par Samsung est le mode “super-ralenti” en 720p à 960 fps qui va capturer une vidéo de 0,2 seconde pour la transformer en vidéo de 6 secondes. Si l’effet est plutôt réussi, la qualité d’image se dégrade très vite si vous n’êtes pas dans des conditions lumineuses parfaites, la faute à une vitesse d’obturation très courte qui entraîne une forte dégradation de l’image.



Vous pouvez capturer la vidéo en mode manuel, ce qui relève vraiment du challenge, ou en mode automatique, ce que nous conseillons fortement. Placez simplement le carré qui s’affiche à l’écran à l’endroit ou le mouvement de la scène va se dérouler. Lorsqu’un objet ou une personne passera dans le champ de ce carré, la vidéo sera capturée automatiquement. L’effet est plutôt réussi.



Si vous voulez un mode ralenti qui filme en 1080p 240 fps, vous devez l’activer dans les paramètres de l’application photo, puis dans “Modifications Mode Appareil Photo > Appareil photo arrière > Cochez la case Ralenti”.



Les Galaxy S9 et S9 Plus s’imposent sans problème comme un des meilleurs smartphones du marché pour ce qui est de la photo, mais le constructeur coréen est assez loin d’avoir “réinventé” la photo par rapport à ses Galaxy S8 qui tiennent encore largement la comparaison sur ce point.

Autonomie

Le Samsung Galaxy S9 Plus est équipé d’une batterie de 3500 mAh (3000 mAh pour le S9). Après une semaine d’utilisation, nous avons constaté une autonomie tout à fait correcte, sans être exceptionnelle. Si l’endurance dépend bien sûr de l’utilisation de chacun, nous avons toujours tenu une journée et demie en moyenne avant de devoir le recharger.



Notre utilisation a été essentiellement centrée autour de la navigation web, des réseaux sociaux, d’un peu de musique via Spotify en Bluetooth et de pas mal de vidéos YouTube. Le résultat, une utilisation active de l’écran pendant 7h environ, ce qui représente un bon score. Si vous avez une utilisation plus intensive et que vous ne vous souciez pas de l’optimisation de la consommation (GPS, Bluetooth ou encore Always On Display activé en permanence), vous ne tiendrez pas plus d’une journée.



Les différents modes d’économies d’énergie peuvent bien sûr prolonger l’autonomie. Une fois que vous êtes à sec, la recharge rapide vous permettra de gagner 40% de batterie en 30 minutes, pour une recharge complète en environ 1h20. L’autonomie du Galaxy S9 Plus est donc tout à fait correcte, sans être extraordinaire.

Prix et disponibilité

Les Samsung Galaxy S9 et S9 Plus sont disponibles depuis le 16 mars 2018 au prix respectif de 859€ et 959€. Comptez 100€ de moins si vous avez profité de l’offre de reprise de votre smartphone lors de la précommande. Les deux smartphones sont proposés dans les coloris Noir Carbone, Ultra Violet et Bleu Corail.

Dois-je changer mon Galaxy S8 pour un Galaxy S9 ?

Si vous avez déjà un Galaxy S8, peu de choses peuvent finalement faire pencher la balance pour le S9. L’une d’entre elles est la présence de haut-parleur stéréo et d’une meilleure spatialisation du son. Le support des mises à jour sera également assuré un peu plus longtemps sur le S9. Le nouveau placement du lecteur d’empreinte est également une petite amélioration bienvenue.



Concernant la partie photo, le S9 fait peut-être un peu mieux que le S8, mais la différence est minime et ne représente pas un gap suffisamment important pour justifier l’investissement. Si vous avez un S8, on vous conseille donc de le garder. Si vous avez un S7 ou un smartphone plus ancien, le changement peut valoir le coup.



À l’heure où nous écrivons ces lignes, il est possible d’acheter un Galaxy S8 Plus pour 530€, quand le S9 Plus affiche un prix de lancement à 959€. À vous de voir si vous êtes prêt à investir une telle somme pour avoir ces nouveautés.

Conclusion

Le Samsung Galaxy S9 Plus est un des meilleurs smartphones disponibles actuellement sur le marché. Il n’a pas de défaut majeur et améliore certains points par rapport à son prédécesseur. Mais la différence entre les deux modèles est minime et ne nécessite pas forcément l’investissement demandé. Si vous avez passé votre tour sur le Galaxy S8, le Galaxy S9 Plus est un produit que nous vous recommandons, tout en vous conseillant d’attendre quelques semaines pour profiter de tarifs plus intéressants.



Si ce n’est son prix élevé et sa comparaison avec le S8 Plus, le Galaxy S9 Plus ne déçoit pas. Un design toujours aussi abouti, d’excellentes performances, un écran magnifique et un des meilleurs capteurs photo tous smartphones confondus. Avec le Galaxy S9, Samsung a concentré tout son savoir-faire en termes de smartphone.

