La note Clubic Design Ecran Audio Photo Autonomie Les plus Design et finitions

Qualité de l'écran 18:9

Photos de jour

Lecteur d'empreinte multifonctions très rapide

64 Go de stockage

Rapport qualité/prix Les moins Photos de nuit

Mode portrait perfectible

Pas d'USB-C ni de NFC

Autonomie décevante

Pas de recharge rapide

Test du Honor 7X : le format 18:9 à prix abordable

Si vous cherchez un smartphone avec écran 18:9 sans casser votre tirelire, le Honor 7X devrait vous intéresser. Après le modèle 6X qui a introduit le double capteur photo chez Honor, le 7X est le premier de la marque à proposer un écran au format 18:9, le tout sous la barre des 300 euros. Essai transformé ? C’est ce que nous allons voir tout de suite dans notre test !

Design

Le Honor 7X profite d’un design très soigné et de finitions métalliques qui ne sont pas sans rappeler celles du Honor 8 Pro. À l’arrière, le double capteur photo et le flash sont alignés sur la bande réseau, donnant au mobile un design sobre et soigné, même si l’excroissance des capteurs photo peut en déranger certains.



En dessous, le lecteur d’empreinte, toujours aussi rapide, peut être associé à de nombreuses fonctionnalités comme l'affichage du panneau de notifications, la prise d’appel ou encore la capture des photos et vidéos. Il tombe parfaitement sous le doigt, ce qui le rend très pratique à l’usage.



Avec son écran de 6 pouces, le format allongé du Honor 7X pourrait faciliter sa prise en main, mais le dos du mobile est assez glissant, ce qui ne facilite pas son utilisation à une main. Nous vous conseillons une bonne coque de protection pour ne plus avoir ce problème.



Sur la tranche inférieure, nous avons la bonne surprise de retrouver une prise casque 3.5 mm. La présence d’une prise micro USB 2.0 est en revanche une vraie déception, l’USB-C étant maintenant présent sur de très nombreux smartphones milieu de gamme.

Écran

C’est LA grande nouveauté de ce Honor 7X, son écran 6 pouces au format 18:9. Avec une définition Full HD+ (2160 x 1080 pixels), sa résolution de 407 ppp offre une belle finesse d'affichage. Les bordures d’écran sont plutôt minces, mais la dalle n’occupe finalement que 77% de la surface totale du téléphone, ce qui reste un cran en dessous d’un Galaxy S8 ou encore d’un OnePlus 5T pour ne citer qu’eux.



L’écran du Honor 7X est très bon pour un smartphone proposé sous la barre des 300 euros. La colorimétrie par défaut est bonne, mais les blancs tirent un peu vers le bleu. Il est possible de régler la température des couleurs dans les paramètres d'affichage en choisissant un profil de couleurs un peu plus chaud.



L’écran LCD affiche une bonne luminosité, des couleurs agréables à l’oeil et d’excellents angles de vision. Sans atteindre le niveau des écrans AMOLED, le contraste est excellent pour une dalle IPS.

Au niveau de l’affichage, il est possible de forcer l’utilisation du format 18:9, directement au niveau de l’application, ou en se rendant dans les paramètres du téléphone. Utiliser cette configuration est particulièrement agréable pour regarder des vidéos, jouer et afficher plus confortablement les pages web.

Interface

On retrouve l’interface maison EMUI 5.1 avec Android 7.0 Nougat. On ne cache pas notre déception quand de plus en plus de smartphones ont déjà Android 8.0 Oreo et EMUI 8, comme le Huawei Mate 10 Pro par exemple. Il faudra attendre encore plusieurs semaines avant de les voir arriver sur le Honor 7X.



Si le tiroir d'applications est désactivé par défaut, vous pouvez toujours choisir de l’activer dans les paramètres, et ainsi ne pas avoir à afficher toutes les applications sur les différents bureaux.



L’interface est assez éloignée d’Android stock en apparence, avec ses icônes rondes et quelques effets inspirés d’iOS. Vous avez la possibilité d'utiliser deux comptes sur une même application grâce à la fonction "Clonage d’application". Particulièrement pratique pour Facebook, WhatsApp ou encore Snapchat.



Les applications préinstallées sont également un peu envahissantes. Vous trouverez cinq jeux et des applications partenaires comme Booking et eBay que vous pourrez heureusement désinstaller ou regrouper dans un même dossier si vous préférez la configuration sans tiroir d’applications.



Le Honor 7X propose également une fonction répéteur WiFi pour amplifier la portée de votre réseau WiFi. Il permet de connecter jusqu’à quatre appareils supplémentaires au réseau depuis le smartphone. Pratique.



Honor a également profité du CES 2018 pour annoncer l’arrivée de la protection par authentification faciale pour déverrouiller le smartphone. Cette fonctionnalité sera ajoutée à l’occasion d’une mise à jour, annoncée pour le premier trimestre 2018.

Performances

Le Honor 7X est équipé d’un processeur 8 coeurs Kirin 659 tournant à 2,36 GHz, le tout accompagné de 4 GB de RAM et 64 GB de stockage. Le smartphone est fluide à l’usage, les 4 GB de RAM permettent un multitâche efficace, même si nous avons constaté, à de rares occasions, quelques ralentissements. Le Honor 7X semble également assez mal encaisser la sortie du mode avion avec toutes les notifications qui arrivent d’un coup.



Dans les jeux 3D, aucun problème à signaler, le GPU Mali-T830 MP2 peut encaisser n’importe quel titre gourmand en assurant une moyenne de 30 images par secondes, en faisant quelques concessions au niveau des graphismes. Le Honor 7X chauffe assez peu après une session de 15 minutes de jeux.



Les performances globales sont donc bonnes pour un mobile de cette gamme, ce qui en fait un bon smartphone au quotidien. Les plus exigeants en termes de performances s’y retrouveront peut-être moins.

Photo

Le téléphone est équipé d’un double capteur photo de 16 et 2 mégapixels. Le second capteur ne prend pas de photos, mais enregistre simplement des informations supplémentaires pour réaliser des effets comme le flou d’arrière-plan (bokeh) avec le mode grand-angle. Malheureusement, il n’est pas aussi efficace que ce que l’on retrouve sur les mobiles haut de gamme. On constate par exemple des ratés sur les contours qui délimitent le sujet.



L’autofocus à détection de phase est rapide, tout comme la capture des clichés. Le mode "grande ouverture" permet de régler le flou d’arrière-plan pour qu’il soit plus ou moins prononcé. Vous pouvez ensuite le changer a posteriori sur la photo elle-même, pour lui donner un aspect complètement différent.



Dans de bonnes conditions lumineuses, les photos sont détaillées, les couleurs sont vibrantes, et le mode HDR efficace. Pour les photos de nuit, le Honor 7X souffre de l’absence de stabilisation optique. La stabilisation numérique ne fait pas de miracle : quand la luminosité manque, les clichés deviennent flous et perdent beaucoup en détail. La partie logicielle lisse très peu l'image, ce qui laisse place à beaucoup de bruit sur les clichés.



Le capteur avant de 8 mégapixels fait des clichés suffisamment détaillés et aux couleurs vives pour obtenir de bons selfies. La capture des photos par les gestes est également disponible pour le capteur avant. La fonction "effet cosplay" permet de s’amuser en appliquant des filtres originaux.



Côté vidéo, il est possible d’enregistrer jusqu’en 1080p. Faute de stabilisation optique, il faudra se contenter d’une stabilisation numérique, moins efficace.

Audio

Le haut-parleur mono fait son travail sans être particulièrement bon. La distorsion est forte si vous le poussez dans ses retranchements. On apprécie retrouver la prise jack, qui se fait de plus en plus rare sur les nouveaux smartphones, et qui offre une restitution sonore correcte. La partie audio du Honor 7X n'est clairement pas son point fort.

Autonomie

3340 mAh, on attendait une très bonne autonomie de la part du Honor 7X. Ce n’est malheureusement pas le cas. Comptez une journée d’autonomie pour une utilisation modérée. On peut aller plus loin si l'on ne force pas trop et que l’on joue avec les options d’économie d’énergie. C’est plutôt décevant avec une telle capacité de batterie. Des concurrents sur la même gamme de prix font bien mieux comme le Huawei P8 Lite 2017 ou le Galaxy J5 2017. Avec une batterie de, on attendait une très bonne autonomie de la part du Honor 7X. Ce n’est malheureusement pas le cas. Comptez une journée d’autonomie pour une utilisation modérée. On peut aller plus loin si l'on ne force pas trop et que l’on joue avec les options d’économie d’énergie. C’est plutôt décevant avec une telle capacité de batterie. Des concurrents sur la même gamme de prix font bien mieux comme le2017 ou le2017.



L’absence de recharge rapide (10 watts seulement) ne joue pas non plus en sa faveur. S’il fait mieux que le Honor 6X, il faut tout de même compter un peu plus de deux heures pour une recharge complète. L’absence de recharge rapide (10 watts seulement) ne joue pas non plus en sa faveur. S’il fait mieux que le, il faut tout de même compter un peu plus de deux heures pour une recharge complète.

Prix et disponibilité

offre de remboursement de 50€ avec les vendeurs partenaires jusqu’au 31 janvier. Vous pourrez donc l’obtenir pour 249€, ce qui en fait un smartphone au très bon rapport qualité/prix. Le Honor 7X est disponible en noir et en bleu, au prix conseillé de 299€. Mais Honor a mis en place uneavec les vendeurs partenaires jusqu’au 31 janvier. Vous pourrez donc l’obtenir pour 249€, ce qui en fait un smartphone au très bon rapport qualité/prix.

Conclusion

Si le Honor 7X n’est pas parfait, il a le mérite d’apporter sur le segment milieu de gamme des fonctionnalités jusqu’alors réservées aux mobiles haut de gamme. Cette fois, c’est l’écran 18:9 qui fait la différence, en plus du double capteur photo qui s’en sort honorablement, de l'excellent lecteur d’empreinte et des bonnes performances, le tout pour moins de 300 euros.



Si vous êtes prêt à faire quelques compromis au niveau de l’autonomie, de la recharge rapide ou encore les photos de nuit, le Honor 7X se révèle être un bon choix pour ceux qui privilégient la qualité et le confort d’affichage d’un grand écran. Si l’on en attendait plus de ce 7X, Honor réussit tout de même son pari d’un smartphone au format 18:9 au rapport qualité/prix intéressant.

