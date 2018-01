La note Clubic Les plus La possibilité de voir et surveiller sa boule de poils à toute heure (avec les oreilles)

Les différentes possibilités d’interaction avec son animal (flash, voix, récompenses)

L’audio bi-directionnel, qui permet d’entendre mais aussi de se faire entendre

Une application plutôt bien faite qui permet de paramétrer et gérer les interactions avec les animaux Les moins Le prix (sans compter l’ajout d’accessoires, tels que les oreilles flash)

L’absence de témoin lumineux d’enregistrement

L’absence de possibilité de créer des plages horaires d’extinction

Le fait que la caméra soit complètement fixe, ne pouvant pivoter sur elle-même pour couvrir un plus large champ encore

Pawbo+ : une caméra pour animaux au prix très élevé...

Vous avez toujours rêvé de savoir ce que fait votre chat ou votre chien, pendant votre absence ? Vous vous demandez s'il s'ennuie, s'il profite des jeux que vous avez acheté ou s'il fait quelques petites bêtises ? Nous avons testé pour vous la Pawbo+, cette caméra connectée pour animaux qui fait aussi lance-croquettes et jouets connectés...

Une caméra pour animaux au design simple, mais efficace

Un design simple, mais efficace : voilà comment résumer l’aspect extérieur de la Pawbo+. Il faut dire qu’un objet qui sera probablement poussé voire jeté au sol par vos animaux doit être à la fois résistant et facilement lavable… Mission réussie pour cette caméra connectée, aux courbes lisses et au plastique qui se nettoie facilement, sans s’abimer malgré des chocs et des grattements d’impatience. Vous pouvez d’ailleurs l’accrocher à un mur, si vous avez peur qu’elle soit trop souvent renversée. Les quelques chocs reçus lors du test par notre chienne trop impatiente de récupérer des friandises ne l'auront absolument pas abimée, alors même que la caméra sera tombée de 40cm de haut plusieurs fois.



Un accessoire d'apparence toute simple, si vous n’y ajoutez aucun des accessoires disponibles. La caméra se situe en haut de la Pawbo+, surmontée seulement de deux LEDs (un voyant d’alimentation et un voyant sans fil, selon la documentation). En dessous, vous trouverez le laser puis le compartiment à friandises.



Et justement, parlons-en : ce plateau permettant de glisser des friandises se compose de plusieurs compartiments qui tourneront lorsque vous le souhaiterez. La taille de ces compartiments est d’ailleurs suffisamment grande et vous permettra d’y glisser friandises mais aussi croquettes. Attention tout de même : il s’agit d’un outil pour récompenser sa boule de poils et non la nourrir : vous ne pourrez donc y rentrer la ration entière. Aucune fioriture pour ce Pawbo+, qui réalise un sans-faute de ce point de vue !

Une mise en place simple et une application Pawbo Life sympa

caméra pour chat et chien est extrêmement simple : branchez-la, téléchargez l’application Pawbo Life (sur La mise en place de cetteest extrêmement simple : branchez-la, téléchargez l’application(sur iOS et Android ) et laissez-vous guider. Il nous aura fallu 5 minutes pour la connecter à notre réseau WiFi, via l’application. Ne reste alors plus qu’à poser la caméra de façon à ce qu’elle pointe vers les endroits préférés de votre toutou… ou de votre minet !



L’application est à la fois simple et pratique. Elle permet de contrôler entièrement la caméra, mais aussi de paramétrer quelques points comme une sonnette lorsque vous vous connectez – pratique pour attirer l’attention de votre animal, moins lorsqu’il dort – ou de lui distribuer des friandises.

Caméra connectée : et la sécurité, dans tout ça ?

C’est probablement le point sur lequel nous aurons le plus tiqué à propos de la Pawbo+ (sans compter le prix) : la sécurité. Puisqu’il s’agit d’une caméra connectée, on espère forcément un produit qui réussisse le sans faute… mais commençons par les bons points qu’on peut lui attribuer à ce propos.



Tout d’abord, il sera nécessaire de créer un mot de passe pour initialiser votre Pawbo+. Celui-ci est sauvegardé uniquement par la caméra, ce qui est plutôt positif. De plus, il est possible de la paramétrer pour qu’une sonnerie se déclenche à chaque connexion à la Pawbo… mais de ce côté, il est aussi possible pour un éventuel pirate de changer ce paramètre une fois qu’il aura pris la main sur votre caméra pour chat et chien !



Et c’est ici que les choses se gâtent : nous n’avons pas trouvé de témoins lumineux permettant de voir lorsque la caméra est en train de filmer. Un « voyant sans fil » existe bien, mais impossible de savoir s’il correspond à la connexion entre la Pawbo et le réseau WiFi (ce que nous supposons) ou s’il s’agit d’un témoin d’enregistrement. De la même façon, il n’est pas possible de créer via l’application ou la caméra des plages horaires pendant lesquelles la Pawbo s’éteindra…. Si c’est votre souhait, vous aurez forcément à acheter une multiprise programmable. Franchement dommage, au vu du prix du produit.

Une caméra… plusieurs activités avec son animal !

Allez, prenons en main la Pawbo+ ! Cette caméra intelligente est donc prévue pour voir permettre de voir votre chien (ou votre chat), mais aussi de communiquer avec lui de différentes façons.



Il est ainsi possible de le voir, et sur ce point la caméra est plutôt bien faite. Si nous avons eu quelques problèmes de débit (qui ne peuvent s’expliquer par le réseau internet, ayant la fibre et la 4G), la qualité est plutôt au rendez-vous… sauf la nuit, le Pawbo Flash étant nécessaire pour obtenir une image correcte lorsque la luminosité diminue.



Et si cette caméra permet d'entendre les bruits de la maison, il est aussi possible de répondre à votre animal. Un haut-parleur – d’une qualité plutôt moyenne, mais largement suffisante pour que la communication soit claire – est inclus sur le Pawbo+.



Passons aux jeux et activités qu’il est possible de faire avec cette caméra connectée pour animaux. Et tout d’abord… le laser ! Principalement dédié aux chats, il s’agit ici de faire bouger un laser sur le sol comme vous le feriez avec un pointeur. Si la maniabilité n’est pas forcément au rendez-vous, il faut admettre que le mode automatique permet d’amuser sa boule de poils sans trop s’embêter !



Et si vous remarquez que votre ami à quatre pattes est très sage ? Il suffit alors de faire tomber une friandise ! D’un clic sur l’application, vous pouvez faire tourner le plateau de récompenses qui laissera glisser un bonbon. Il faut d’ailleurs bien placer sa caméra, pour éviter que les friandises ne restent coincées… et que votre boule de poils décide d’aller la récupérer, d’une façon plutôt violente !

Prix du Pawbo + : une caméra connectée très, très chère…

Nous voici arrivé sur l’autre gros point noir de cette caméra lance-croquettes Pawbo + : son prix. Il faut compter 169€ pour la caméra seule, à laquelle peuvent s’ajouter de nombreux accessoires. Si vous pouvez largement vous passer d’une partie de ceux-ci, le Pawbo Flash est pour ainsi dire indispensable si vous rentrez tard. Il faudra alors craquer pour le Pawbo Duo, que nous n’avons pas encore trouvé en ligne, mais dont le prix sera forcément plus élevé !

Notre avis sur cette caméra pour chat et chien

Pawbo + est donc une caméra connectée permettant de nombreuses activités, mais au prix plutôt élevé. Ce tarif nous semble d’autant plus important que deux points plutôt critiques doivent être gardés en tête. Tout d’abord, nous n’avons pas vu de témoin d’enregistrement, qui indiquerait donc que la caméra est en train de filmer pour quelqu’un. Ce point est d’autant plus gênant qu’il n’est pas possible de créer de plage horaire d’extinction de la caméra, ni même de bouton sur l’application permettant de l’éteindre. Critique, du point de vue de la sécurité, Laest donc une caméra connectée permettant de nombreuses activités, mais au prix plutôt élevé. Ce tarif nous semble d’autant plus important que deux points plutôt critiques doivent être gardés en tête. Tout d’abord, nous n’avons pas vu de témoin d’enregistrement, qui indiquerait donc que la caméra est en train de filmer pour quelqu’un. Ce point est d’autant plus gênant qu’il n’est pas possible de créer de plage horaire d’extinction de la caméra, ni même de bouton sur l’application permettant de l’éteindre. Critique, du point de vue de la sécurité, comme nous le disait un spécialiste de la cybersécurité . Il faudra aussi compter sur l’ajout d’un Pawbo Flash – des oreilles de chat qui permettent d’éclairer – pour celles et ceux qui rentrent tard…



Pour autant, il s’agit d’un accessoire plutôt sympathique que nous avons apprécié de tester, permettant d’interagir facilement avec son animal. Les différents accessoires ajoutent de nouvelles interactions avec ses animaux, que vous ayez un chien ou un chat. Enfin, le fait de pouvoir vérifier à tout moment que tout va bien rassurera probablement les propriétaires de boules de poils un peu anxieux !



En conclusion, si nous avons adoré testé la caméra qui est fun à utiliser et plutôt pratique, le prix est un véritable frein. Si le budget ne vous rebute pas, allez-y. Sinon... optez pour une caméra connectée basique, qui ne vous permettra pas forcément de parler ou jouer avec vos animaux, mais qui sera suffisante pour les épier !

La note Clubic Les plus La possibilité de voir et surveiller sa boule de poils à toute heure (avec les oreilles)

Les différentes possibilités d’interaction avec son animal (flash, voix, récompenses)

L’audio bi-directionnel, qui permet d’entendre mais aussi de se faire entendre

Une application plutôt bien faite qui permet de paramétrer et gérer les interactions avec les animaux Les moins Le prix (sans compter l’ajout d’accessoires, tels que les oreilles flash)

L’absence de témoin lumineux d’enregistrement

L’absence de possibilité de créer des plages horaires d’extinction

Le fait que la caméra soit complètement fixe, ne pouvant pivoter sur elle-même pour couvrir un plus large champ encore