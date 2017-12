La note Clubic Les plus Le design magnifique

Un vrai jeu d'aventure "à la Zelda"

Poésie et humour omniprésents

Durée de vie honorable

Un jeu en 4K sur Xbox One, PS4 et PC Les moins La caméra pas toujours au top

Un portage un peu paresseux

Pas mal de petits chargements

Test Okami HD : un jeu fabuleux (et un portage - un peu - paresseux)

Lancé initialement sur PS2, Okami est de retour en cette fin d'année sur PS4, et pour la première fois sur Xbox One et PC, avec une réédition HD permettant de (re)découvrir ce titre extraordinaire.



Si vous avez suivi l'actualité vidéoludique ces dix dernières années, vous n'avez pas pu passer à côté d'Okami. En effet, si le jeu de Capcom est paru initialement sur PS2 en 2007, ce dernier a par la suite été porté sur Wii, sans oublier une édition HD sur PS3, avec en prime une déclinaison sur Nintendo DS. Toutefois, si beaucoup ont entendu parler d'Okami, rares sont ceux qui ont eu la chance de le parcourir manette en mains. Avec cette nouvelle version HD, Okami peut donc être joué sur PS4, mais aussi (et pour la première fois !) sur Xbox One et PC.



Pour la petite histoire, rappelons que Okami place le joueur dans la peau d'Amateratsu, la déesse de la nature, incarnée ici par un majestueux loup blanc. La trame gravite toujours autour des légendes japonaises, avec en prime ici une réalisation qui fleure bon la peinture traditionnelle. Mieux encore, en plus de déplacer Amateratsu dans l'espace, le joueur est doté d'un pinceau magique, permettant de dessiner directement sur l'écran. Au fil du jeu, cela permettra de trancher des éléments, de redonner vie à des arbres mal en point, de recréer des parcelles du décor, de faire pousser des arbres ou même de faire briller le soleil. Esthétiquement, le jeu est une vraie claque visuelle, même s'il commence légèrement à accuser le poids des années, avec notamment pas mal de flou à l'écran selon les environnements.



Cet Okami 2017 se veut une version "Plus" de l'édition HD déjà lancée par le passé sur PS3. Ainsi, le jeu offre la possibilité de profiter d'un nouvel affichage 4K (sur PC, PS4 Pro et Xbox One X), avec le choix laissé au joueur d'évoluer en 4:3 ou en 16:9. A l'écran, hormis un flou assez persistant, le résultat est toujours aussi somptueux, et c'est un pur plaisir que de se replonger dans cette aventure vraiment à part, servie par une direction artistique hors norme, mais aussi une bande-son discrète mais néanmoins très réussie.



Globalement, le jeu proposé par Capcom reste en tout point identique à l'Okami que vous avez peut-être parcouru sur PS2 en 2006. Il s'agira donc à nouveau d'évoluer de villages en villages avec Amateratsu, en usant des pouvoirs fraichement acquis pour déverrouiller de nouvelles zones, achever de nouvelles quêtes, attirer l'intérêt de tel ou tel personnage... On retrouve un cheminement globalement similaire à celui d'un Legend of Zelda, avec une quête principale et de nombreuses quêtes annexes, sans oublier de nouvelles compétences à déverrouiller au fil du jeu pour Amateratsu, mais aussi pour le pinceau magique.



Un vrai petit chef d'œuvre donc, tant sur le fond que sur la forme, mais cette version HD 2017 aurait toutefois pu apporter davantage de confort, notamment au niveau des chargements toujours un peu fréquents, ainsi que quelques ajustements au niveau de l'ergonomie générale du titre. On peut donc reprocher une certaine paresse à Capcom avec ce portage, même si cela reste un pur plaisir que de pouvoir se plonger à nouveau dans cette aventure extraordinaire.

Le verdict de Clubic

Okami était déjà un petit bijou sur PS2, cette version HD est évidemment l'occasion de retrouver cette aventure merveilleuse avec un confort d'affichage accru. Le voyage proposé par Capcom est toujours aussi envoûtant, avec une belle dose d'aventure, d'humour et de poésie traditionnelle nippone. Une œuvre assez unique en son genre, que l'on ne saurait que trop vous conseiller. On aurait toutefois apprécié un portage un chouia moins paresseux de la part de Capcom, avec quelques ajustements et pourquoi pas quelques nouveautés. A noter que les joueurs PC et Xbox One pourront découvrir Okami pour la toute première fois sur leurs machines respectives. Un Okami HD 2017 proposé qui plus est à une vingtaine d'euros.

