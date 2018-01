CES 2018: un décanteur de vin… digital !

Modifié le 10/01/2018 à 16h50

Alors que les experts du vin suggèrent que l'aération bénéficie surtout aux vins jeunes et tanniques, l'entreprise Aveine pense qu'on peut améliorer le goût de n'importe quelle bouteille si on en connaît les besoins spécifiques de décantation.L'fonctionne avec une application pour smartphone qui scanne l'étiquette de la bouteille et, en fonction des caractéristiques du vin, indique à l'aérateur l'exacte quantité d'air à injecter. Selon Nicolas Naigeon, dirigeant de l'entreprise, l'aération est déterminée par un algorithme développé par l'entreprise avec l'aide de plusieurs experts de l'œnologie. Objectif du produit, selon Nicolas : permettre à n'importe quel néophyte de goûter un verre de vin parfait.L'appareil est également conçu pour faire économiser du temps sur la décantation. L'application, de son côté, affiche des informations sur le vin scanné : température idéale de dégustation, accords de plats... Le format compact d'Aveine permet de l'emporter partout avec soi, pour un pique-nique ou chez un ami. À noter : le produit a remporté un CES Innovation Award dans la catégorie Appareils ménagers.L'aérateur à vin sera disponible en précommande sur Indiegogo à partir de mars 2018 au prix spécial de 100€. L'entreprise prévoit une commercialisation au détail en septembre 2018 à 200€ pièce.