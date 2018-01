CES 2018 : transformer son smartphone en PC portable avec Mirabook

Modifié le 10/01/2018 à 16h09

Basée à Lyon, l'entreprisea imaginé et développé une extension PC pour smartphone : leLe Mirabook ressemble en tous points à un ordinateur portable, mais il s'appuie sur le smartphone pour le logiciel. Il suffit de brancher le téléphone sur le côté, et l'écran de 13,3 pouces permet de travailler avec les applications du téléphone.Selon le PDG de Miraxess, Yanis Anteur, ce produit est idéal pour tous ceux qui travaillent sur smartphone mais aimeraient disposer d'un ordinateur portable quand le temps et l'espace le permettent. C'est le cas, par exemple, de ceux qui font de fréquents déplacements professionnels en train.Utilisant la technologie DisplayPort et l'USB-C, ce simili-ordinateur portable en aluminium noir est compatible avec un certain nombre de modèles Android et Windows Phone ( retrouver la liste complète ici ). L'entreprise indique être en train de travailler sur un adaptateur permettant de rendre le Mirabook compatible avec des modèles sans DisplayPort.Côté connectique, le Mirabook dispose d'une prise HDMI, deux prises USB-A et deux USB-C (dont une dédiée au smartphone). Un slot microSD permet de moduler l'espace de stockage. Côté batterie, leaffiche une autonomie d'environ 10 heures.En parallèle du matériel, Miraxess a créé « Mira » (on commence à reconnaître le leitmotiv), une application qui permet aux smartphones de devenir de véritables interfaces PC. L'entreprise travaille à proposer l'app sous licence à d'autres fabricants pour qu'un plus grand nombre de modèles de smartphones soient compatibles avec le produit.Le Mirabook est disponible en précommande sur Indiegogo et le site officiel de Miraxess . Pré-vendu au tarif spécial de 249€ jusqu'au 15 mars 2018, il affichera ensuite un prix de base de 299€.